22 февруари 2026, 17:30 часа 517 прочитания 0 коментара
Седмична прогноза за времето за 23 февруари -1 март 2026 г.

В понеделник ще преобладава слънчево време. Преобладаващите максимални температури ще бъдат 8°-13°, в София – около 10°. Във вторник ще бъде предимно облачно. От северозапад на югоизток на много места ще превали, предимно дъжд. Вятърът ще се ориентира от северозапад, след обяд ще се усили и ще е умерен, в Дунавската равнина до силен, с него ще прониква относително студен въздух. Минималните температури ще бъдат между минус 1° и 4°, а максималните - между 10° и 15°, по-ниски в североизточните райони, показва прогнозата за времето на НИМХ.

До края на седмицата 

През следващите дни облачността ще е предимно значителна, но само на отделни места, главно в Източна България ще има слаби валежи, и от дъжд, и от сняг. В сряда ще остане ветровито с умерен северозападен вятър, който в четвъртък ще отслабне и ще се ориентира от север-североизток. Температурите ще се понижат, в четвъртък минималните ще са около нулата, а максималните - между 7° и 12°. В петък и през почивните дни ще бъде предимно слънчево. Ще е почти тихо или със слаб вятър от изток; сутрин на места в низините видимостта ще е намалена. Минималните температури ще се понижат още, а дневните ще се повишават.

