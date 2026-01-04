Спорт:

Седмична прогноза за времето за 5-11 януари 2026 г.

04 януари 2026
През първите дни от новата седмица ще преобладава облачно време. На места, повече в Северна България и планинските райони ще има валежи, предимно от дъжд. Вятърът в източната половина от страната ще е умерен и силен от юг-югозапад; температурите там ще се задържат високи, минималните - до 10°-12°, максималните - до 16°-18°. В северозападните райони вятърът ще е съвсем слаб или ще е почти тихо. Температурите там ще останат без съществен дневен ход, близки до 0°, остават и условията за поледици,  показва прогнозата за времето на НИМХ.

Застудяване

В четвъртък вятърът ще се ориентира от северозапад, по-късно през деня ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. Ще има и валежи, като през нощта срещу петък със застудяването на места в Северна България и по високите полета на Югозападна дъждът ще премине в сняг. До сутринта в петък валежите ще спрат, а през деня облачността ще се разкъса и ще намалее. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от запад-югозапад. Температурите ще са чувствително по-ниски в сравнение с предишните дни. В събота още от сутринта от запад на изток облачността ще се увеличава, след обяд на места в Западна България ще превали. Вятърът отначало ще е югозападен и ще се усили, особено в Източна България, а дневните температури ще се повишат. Постепенно през деня в Дунавската равнина, с обръщане на вятъра от северозапад бързо ще нахлува студен въздух и дъждът ще преминава в сняг.

Евгения Чаушева Отговорен редактор
