Гюбекът “Брей!” - семейната рецепта, която се превърна в бестселър

„Знаете ли, че това не е кашкавал? В ръцете си държа гюбек.“ Миглена Къчева се усмихва, докато държи един от характерните продукти на семейната мандра „Йотови“ в Сливен. Гюбекът всъщност е пресен кашкавал - мек, свеж и нежен като вкус, а вариантът с шарена сол и червен пипер се прави по авторска рецепта, усъвършенствана след много експерименти и дегустации. Тайната е в баланса - подправките трябва да подчертават млечния вкус, а не да го прикриват, затова значение има и точното съотношение, и моментът, в който се добавят.

Именно този продукт привлича вниманието на Kaufland. След изпратените мостри отговорът е кратък и категоричен: „Това е! Това е продуктът „Брей!“.“

Всъщност, партньорството започва още през 2020 г., когато ритейлърът търси български производител на извара за собствената си марка „Брей!“. „Йотови“ започват с извара от 500 грама, а след като тя се утвърждава, сътрудничеството се разширява и с гюбека с шарена сол и червен пипер.

За Миглена това партньорство означава не просто присъствие на рафта, а стимул семейната компания да продължава да се развива. Днес „Йотови“ произвежда над 20 вида млечни продукти, инвестира в модерно оборудване и поддържа международния сертификат за качество и безопасност IFS Food, а Kaufland провежда и необявени одити поне два пъти годишно.

„Ние имаме едно много добро партньорство с Kaufland, което ни подтиква да се развиваме. Ако искаме да работим с такъв голям мащаб, няма как да не поддържаме високо качество и да не отговаряме на техните изисквания“, отбелязва тя.

Миглена е трето поколение в семейната компания, макар като дете никога да не е предполагала, че един ден ще работи тук. Спомня си как идвала с братовчедките си да лепят етикети, а след като завършва Икономическия университет във Варна, животът я връща обратно в Сливен.

Преди 13 години се включва активно в семейната фабрика именно от етикетите - техноложката ѝ дава партидите, а тя прекарва деня пред принтера. Днес отговорността ѝ е съвсем различна - компанията работи с големите търговски вериги в страната, а голяма част от грижата за продуктите и партньорствата е в нейните ръце. От дядо си е наследила и отношението към качеството. Помни го как ставал рано, посрещал камионите с мляко, сам участвал в производството на кашкавала, а на обяд се прибирал с бялата работна манта, хапвал и веднага се връщал в мандрата. „Искаше всичко да е най-доброто“, разказва Миглена.

Днес машините са модерни, но семейната философия е същата. Рецептите се предават „от уста на уста“, а това, което предишното поколение е правило с ръцете си, следващото произвежда с ново оборудване и много по-високи стандарти.

Семейният бизнес обаче има и друга страна - трудно можеш да кажеш „днес не съм на работа“. Когато Миглена излиза в майчинство, продължава да помага от вкъщи, а когато се налага да бъде в мандрата и няма кой да гледа дъщеря ѝ, просто я взема със себе си. „Тя е израснала тук“, смее се Миглена. Днес момиченцето е на четири години и вече любопитно обикаля мястото, където някога майка ѝ е лепяла етикети. А Миглена очаква второто си дете и допуска, че догодина историята може да се повтори - отново с бебе в мандрата, когато работата го изисква.

Дали един ден децата на Миглена ще станат четвъртото поколение в семейния бизнес, никой още не знае. Но дотогава те ще растат на същото място, на което е израснала и майка ѝ им - сред млякото, рецептите и хората, за които качеството не е просто изискване на етикета, а семейна традиция.