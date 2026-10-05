Шефът на "Автомагистрали" подаде оставка заради подмяната на мантинелите?

Изпълнителният директор на "Автомагистрали" ЕАД Иван Генов е подал оставката си пред министър-председателя в петък. Това съобщиха от Института за пътна безопасност, като посочиха като причина несъгласие с начина, по който се извършва подмяната на мантинелите.

От института твърдят, че Генов е отказал да носи отговорност за монтаж на мантинели, за които според организацията не са били представени необходимите сертификати, инструкции за монтаж, проекти и договори. Още: Даже е спестил пари от мантинелите: Регионалният министър ще се възползва от инхаус временно (ВИДЕО)

Обвинения към Министерството на регионалното развитие

Според Института за пътна безопасност действията на министър Иван Шишков са поставили държавното дружество под натиск да извършва монтажа при липса на необходимата документация.

"Изпълнителният директор на "Автомагистрали" е заявил несъгласие с начина, по който се извършва подмяната на мантинелите", посочват от организацията.

Оттам твърдят още, че мантинелите са произведени от турската компания "Карач" от Бурса. Информацията обаче не е потвърдена официално от институциите.

Очакват се нови оставки

От Института за пътна безопасност заявяват, че въпросите вече не са само към министър Шишков. От организацията очакват оставка да подаде и председателят на Управителния съвет на АПИ Александър Тодоров, по същите причини.

Според института отговорността трябва да бъде изяснена на най-високо ниво, тъй като става дума за решения, свързани с подмяната и монтажа на съоръжения по републиканската пътна мрежа. Още: Болен съм, няма акт: Глоби по договори за милиони се разминаха на "Автомагистрали"

"Кой взе решението тези мантинели да бъдат монтирани и защо?", питат от Института за пътна безопасност, отправяйки въпроса директно към министър-председателя.

От организацията настояват за незабавни отговори и пълна яснота кой е взел решението, на какво основание са избрани конкретните мантинели и разполагало ли е държавното дружество с необходимата документация за тяхното монтиране.