След 77 години Чешкият център в София затваря

Чешкият център приключва дейността си в София, става ясно от разпространено официално съобщение. "С голяма тъга ви информираме, че съгласно решение на генералния директор на мрежата чешки центрове, Чешкият център в София ще бъде закрит и приключва културната си и образователна дейност в България", се казва в съобщението. Посочва се, че ще бъдат реализирани предвидените събития до края на май, съобщава БТА.

Не е ясно каква е точната причина за затварянето на Чешйия център, който бе активна част в културния живот не само на София, но и на цялата страна.

История на Чешкия център у нас

Чешкият център в София е най-старата чешка институция от този тип в чужбина, а същевременно е и сред най-дълго действащите в България чуждестранни културни организации, се казва в официалния сайт на центъра. Неговата история започва през 1949 г., когато в рамките на междуправителствения чехословашко-български културен договор (1947) и въз основа на протокол (1948) на 5 май 1949 г. на ул. "Раковски" 100 в София е открит представителен магазин за културни стоки "Československá tvorba Orbis" (Чехословашко творчество Орбис), а в Прага – "Bulharská tvorba" (Българска творба). В резултат от дейността на чешката институция за разпространяване на националните културни ценности популярността ѝ така нараства, че е открит филиал на "Орбис" на ъгъла на тогавашните софийски улици "Стефан Караджа" и "Васил Левски".

С течение на времето се променя както съдържанието на дейността, така и названието на институцията – Чехословашки културен център, Чехословашки културен и информационен център, Чехословашки културен и информационен център на ЧСФР. След разделянето на Чехословакия на две независими държави – Чешка република и Словашка република (от януари 1993) – Чехия създава чешки центрове, които стават приемник на бившите чехословашки центрове в чужбина.

На 5 май тази годна институцията, най-старата чешка институция от този тип в чужбина, а същевременно и сред най-дълго действащите в България чуждестранни културни организации, навършва 77 години, припомнят от Чешкия център.

Въпреки че Чешкият център е със седалище в София, не ограничават дейността си само в столицата, а организират събития и в много други български градове (Пловдив, Стара Загора,Бургас, Варна, Хасково, Шумен, Габрово, Димитровград и др.). Партнират си и по проекти в чужбина.