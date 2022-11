След като се впечатли от България, Мъск получи покана да види на живо Белоградчишките скали

Това заяви министърът на туризма Илин Димитров пред Bgtourism.bg. „Благодарих на Илон Мъск в профила му и го поканих лично да посети страната ни и да се наслади на красотата не само на Белоградчишките скали, но и да види най-старото злато в света, намиращо се във Варна“, каза служебният министър.

Pretty sure that was in Elden Ring