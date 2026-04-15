След София: Американски военни самолети ще има и във Варна

15 април 2026, 16:29 часа 473 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
В периода между 14 и 17 април 2026 г. летище Варна ще посрещне няколко предварително планирани кацания на военнотранспортни самолети C-17 Globemaster. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната. От ведомството уточняват, че полетите са част от рутинни дейности по техническо обслужване и презареждане на машините и не са свързани с извънредни обстоятелства.

Според информацията, прелитането през българското въздушно пространство и използването на летищната инфраструктура се извършват при пълно спазване на националното законодателство. Всички процедури са предварително съгласувани с отговорните институции и няма да повлияят на редовния трафик на гражданското летище, като са включени в неговия график.

От Министерството на отбраната подчертават, че полетите се осъществяват на база реципрочно постоянно (блоково) дипломатическо разрешение, предоставено от българската страна съгласно действащите правила. В същото време ведомството уточнява, че не то е институцията, която издава подобни разрешения.

Посочва се още, че такива постоянни разрешения се предоставят и за въздухоплавателни средства на други държави.

C-17 Globemaster III е тежък военнотранспортен самолет, разработен за Военновъздушните сили на САЩ от компанията McDonnell Douglas през 80-те и началото на 90-те години, по-късно придобита от Boeing.

Ивайло Анев Отговорен редактор
Летище Варна военни самолети американски военни самолети
