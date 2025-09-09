След тежката катастрофа: Възстановено е движението по пътя София - Варна

Възстановено е движението по пътя София - Варна в района на Севлиево, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Движението в участъка беше ограничено заради катастрофа между лек автомобил и автобус край разклона за севлиевското село Добромирка.

Припомняме, че инцидентъе възникна малко след 5:00 часа тази сутрин. Челно са се ударили лек автомобил и автобус, пълен с туристи. На място е починал шофьорът на колата. Няма пострадали в автобуса.

АПИ съобщи, че участъкът е изцяло затворен за движение.

Тежки инциденти

Един човек е загинал, а 13 са ранени при 14 тежки катастрофи в страната през последното денонощие, съобщиха от МВР. В София са регистрирани едно тежко и 13 леки пътнотранспортни произшествия, при които е пострадал един човек.

От началото на месеца са станали 169 катастрофи с 13 загинали и 191 ранени.

От началото на годината са регистрирани 4669 пътнотранспортни произшествия, при които живота си са загубили 298 души, а пострадалите са 5862.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат с осем по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г., съобщиха от МВР.