Тежка катастрофа между автобус и кола затвори пътя София-Варна

Тежък пътен инцидент блокира главният път София - Варна край село Добромирка. Катастрофата е станала около 6 часа. Първоначалната информация е за сблъсък между автобус и лек автомобил. Неофициално се съобщава поне за една жертва, съобщи Нова телевизия.

От АПИ информират, че участъка е изцяло затворен за движение.

Временно се ограничава за движение път I-4 Севлиево - Балван малко преди разклона за Добромирка. Всички превозни средства за момента изчакват на място.

Тежки инциденти

Един човек е загинал, а 13 са ранени при 14 тежки катастрофи в страната през последното денонощие, съобщиха от МВР. В София са регистрирани едно тежко и 13 леки пътнотранспортни произшествия, при които е пострадал един човек.

От началото на месеца са станали 169 катастрофи с 13 загинали и 191 ранени.

От началото на годината са регистрирани 4669 пътнотранспортни произшествия, при които живота си са загубили 298 души, а пострадалите са 5862.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат с осем по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г., съобщиха от МВР.