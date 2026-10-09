Сняг миналата година, летни жеги сега: Проф. Георги Рачев за динамиката на октомври

Преди една година на 3 октомври в София валя сняг, след което времето се оправи. Това припомни климатологът проф. Георги Рачев в ефира на bTV. Той съобщи, че събота и неделя ще е хубаво времето. Но след това температурите ще се понижат с десетина градуса - особено в сряда и в четвъртък. ОЩЕ: Последни топли дни: Анастасия Стойчева с предупреждение за времето следващата седмица

Синоптикът съобщи, че в четвъртък е била измерена температура от 30 градуса, но добави, че това не е много често срещано, макар че максималната абсолютната температура за октомври е 38 градуса. „Това беше в района на Червен бряг, а 38 градуса бяха измерени през 1993 г. в района на Ловеч. Това е динамиката в този есенен месец“, каза той.

„В неделя следобед започва същественото захлаждане с динамични валежи“, обясни той.

„Лошото е, че валежната зона може би ще се измести към Северна Гърция и големите валежи ще паднат там, но все пак аз се надявам за този период от вторник до четвъртък включително в много места в България да се съберат поне едни 20-25 л на квадратен метър“, заяви професорът.