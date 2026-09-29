"Скакалци" в "Зад канала" от 3 октомври: Смях, измами и човешки слабости

"Скакалци" от Ст. Л. Костов е първата за сезона премиера на Малък градски театър "Зад канала". Премиерните представления са на 3 и 10 октомври 2026 г. Първите, които надникнаха в света на спектакъла преди официалната му среща с публиката, бяха ученици от 119 СУ "Акад. Михаил Арнаудов".

Младите зрители присъстваха на репетиция, срещнаха се с актьорите и имаха възможност да видят отблизо как един театрален спектакъл се ражда непосредствено преди премиерата. Разговорът между актьори и ученици премина с любопитство, въпроси и настроение, а на финала младата публика пожела "на добър час" на екипа.

Срещата между ученици и част от екипа на спектакъла "Скакалци", снимка: Малък градски театър "Зад канала"

За актьорите срещата с млади хора е и възможност да усетят как една история, написана преди повече от век, се възприема от поколение, което за първи път се среща със "Скакалци".

Написана в началото на ХХ век, "Скакалци" е сред най-поставяните произведения на Ст. Л. Костов. С присъщия си комедиен заряд пиесата разказва за нагласени търгове, корупция, измами, натиск на контролните органи и сделки, в които печалбата се оказва по-ценна от личната и семейната чест.

Историята показва как привидно малките компромиси могат постепенно да се превърнат в големи последици – и оставя публиката сама да разпознае познатото в уж далечната от нас действителност.

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Режисьор на "Скакалци" е Бина Харалампиева. Драматургична версия - Юрий Дачев. Актьорският състав включва: Филип Аврамов, Малин Кръстев, Иван Петрушинов, Стефан Рядков, Жени Лечева, Василена Атанасова, Богдан Бухалов, Христина Джурова, Александър Кендеров, Мартина Тодорова, Александър Карасански, Атанас Чопов, Емил Котев.

Важна роля в спектакъла има музиката на Асен Аврамов, която ще бъде изпълнявана на живо от Иван Лечев, Стоян Младенов и Мартин Марков. Сценографията и костюмите са на Свила Величкова, а хореографията – на Анна Пампулова.

Следващите възможни дати, на които можете да гледате "Скакалци" след премиерните на 3 и 10 октомври, са 18 и 30 октомври 2026 г. Билети на касата на театъра и онлайн.