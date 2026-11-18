Русия иска изцяло да спре търговското корабоплаване за Украйна в Черно море – 20 кораба бяха потопени в икономическите зони на Румъния и България. Считам, че ЕС трябва да разположи мисия като тази в Червено море – да действаме проактивно, България и Румъния да почнат много сериозна дискусия в рамките на Европейския съюз. Това заяви бившият зам.-министър на отбраната Йордан Божилов, основател и директор на Софийския форум за сигурност.

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"Логиката на тези удари води към Русия, но невинаги логиката е верният път", изтърси бившият кореспондент на БНР и БНТ в Москва и бивш генерален директор на Националното радио Валерий Тодоров, който обясни пред bTV, че имало и провокации т.е. операции под фалшив флаг. Колегата му Чавдар Стефанов му опонира – към прословутия мораториум (за спиране на бойните действия) в Черно море на президентката ни кой не се присъедини - Русия. "Тази война може да продължи и 10 години“, предупреди Стефанов и попита: "Какво правим с Русия, когато войната един ден свърши?". Стефанов призова хора като Божилов да изработят стратегия. А според Тодоров нов КСНС ще е само сцена на по-малки партии да опитат да блеснат. Той каза, че сме закъснели с всички мерки за сигурност: "Има едно лутане, всяко едно от правителството проявява определена гъвкавост". По думите му, едва ли втърдяването на тона ще даде резултат – надеждата ни е в НАТО и съюзниците ни.

Стига снишаване!

"Втърдяване на тона е необходимо – дела, не думи! Нашите политици само говорят и то мъгляви, отвлечени истории, които трудно се схващат. За нас би било добре няколко дрона да бъдат ликвидирани, унищожени", уточни Стефанов. Той беше категоричен – има пиратски нападения в икономическата ни зона, а пиратството трябва да бъде ликвидирано. "Бих заспал спокойно тази вечер, ако науча, че българските военни сили са ликвидирали един или два от тези пиратски дронове", заяви журналистът. И попита какво правят военното ни и конвенционалното ни разузнаване, та не знаят още кой носи отговорност за атаките. Проблемът не е откъде идват дроновете, а да бъдат ликвидирани – може и от руската база в Камчия да идват, няма значение, ядоса се Чавдар Стефанов.

Божилов беше категоричен, че няма никаква забрана в международното право да унищожаваме дронове в икономическата ни зона, а не в териториалните ни води. И изрази съгласие с позицията на Стефанов – трябва да има действия за сваляне на дронове.

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