Два сериозни морски инцидента само за 24 часа отново поставят на дневен ред въпроса за морската безопасност и сигурност в Черно море. В ефира на Нова телевизия представител на доброволческата морска спасителна организация БУЛСАР капитан Камен Кукуров отправи остри критики към липсата на координация между институциите и призова търговските кораби да променят маршрутите си. По думите му плавателните съдове продължават да избират директни курсове навътре в морето – на 30, 40 или 50 мили от брега, за да спестят време и гориво, вместо да плават по-безопасно в териториалните води на България, Румъния и Турция.

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„Ако сложиш на кантара загубения кораб, човешките животи и това колко ще изхарчиш, удължавайки маршрута – не знам кое е по-ценното“, коментира той и уточни, че доброволците от БУЛСАР разполагат с бързи лодки за реакция в крайбрежната зона, но нямат капацитет да действат толкова далеч от брега.

Експертът подчерта, че у нас често се смесват понятията „морска сигурност“ и „морска безопасност“, а институции като Военноморските сили и Гранична полиция поемат несвойствени функции. При спасителните операции липсва единен ръководител по националния план – всяка институция действа сама за себе си, няма единни протоколи, нито обща електронна платформа за бърз обмен на данни.

„Дълбок поклон пред колегите от ВВС, които извършват тези спасителни операции. Нямаме загинали хора в морето, но това не е система. В един момент ще дойде случай, в който ще разберем пропуските ѝ, но ще е късно“, предупреди капитанът.

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Според него липсата на автоматизация и изкуствен интелект в системата за наблюдение на 200-милната зона води до опасно забавяне. Вместо системата мигновено да алармира при нехарактерно маневриране или спиране на даден кораб и да се изпрати въздушно средство още през нощта, се стига до ситуации, в които хора прекарват по 6-7 часа в спасителен плот, преди изобщо да се разбере, че бедстват.

Той алармира и за пълната липса на реакция от страна на държавата след приключване на спасителните акции – на морското дъно вече лежат 7-8 потънали кораба, пълни с гориво и масла, за чието обезопасяване институциите не предприемат нищо.