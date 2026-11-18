Думите от заглавието са на журналиста Валерий Тодоров, бивш кореспондент на БНР и БНТ в Москва и бивш генерален директор на Националното радио. Той ги изрече в сутрешния блок на bTV - като част от коментар за удряните и потопявани един след друг търговски кораби в икономическата зона на България в Черно море. Тодоров уточни, че може такива удари срещу търговски кораби да са провокации - не го каза пряко, но имаше предвид "операции под фалшив флаг", с цел набеждаване - ОЩЕ: Стига говорене, да почваме да унищожаваме дронове: Призив от национален ефир заради Черно море

Още: Нов кораб потъна край България - военни самолети и хеликоптери издирват екипажа