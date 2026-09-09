Нямаме данни, че Киноцентър "Бояна" ще преустанови дейност: Културното министерство с позиция по казуса

От Министерството на културата (МК) разпространиха позиция по казуса с Киноцентър "Бояна" и информациите, че след 17 ноември дейността на филмовия комплекс ще бъде преустановена и на негово място ще бъде построен луксозен жилищен комплекс. "По повод поставените в публичното пространство въпроси, на 28 август 2026 г. в Министерството на културата е постъпила официална информация от Агенцията за публичните предприятия и контрол (АППК), която по закон осъществява следприватизационния контрол по договора за приватизационна продажба на 95% от капитала на "Бояна филм" ЕАД, сключен на 24 януари 2006 г.", се казва в позицията на МК.

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В текста се посочва, че информацията на АППК за приключилите и проверени отчетни периоди от 11 ноември 2006 г. до 10 ноември 2024 г. гласи, че "не е установено неизпълнение на основните задължения по приватизационния договор, включително по отношение на инвестиционната програма, запазването на предмета на дейност, изискването не по-малко от 80% от приходите да се формират от договорената дейност, ограниченията за разпореждане с недвижимите имоти и задълженията, свързани с филмопроизводството".

Контролът за периода 11.11.2024 г. - 10.11.2025 г. на АППК все още не е приключил, а следващият период - от 11 ноември 2025 г. до 10 ноември 2026 г., трябва да бъде отчетен до 30.06.2027 г. или повече от половин година след изтичането на 20-годишната забрана за промяна на дейността на Киноцентър "Бояна" след приватизацията му.

Ще се променя ли предназначението на Киноцентъра

В позицията на Министерството на културтата се припомня уверението на собствениците на Киноцентър "Бояна" за това, че не предвиждат промяна в предназначението на комплекса и смятат да продължат развитието му като филмова инфраструктура. "Към настоящия момент Министерството на културата не разполага с данни за предстоящо преустановяване на филмовата дейност или промяна в предназначението на комплекса", казват още от МК.

Припомняме, че на 8 септември се състоя пресконференция на представители на независимия културен сектор, Алианса на независимите продуценти, Аудиовидео "Орфей" и други филмови активисти. Те изразиха притеснения, че предназначението на Киноцентър "Бояна" след 17 ноември 2026 г. не е гарантирано. От филмовата гилдия заявиха, че апелират Министерството на културата да направи проверка на договора на Ню Бояна, за да се установи дали задълженията по него са изпълнени. Още: Ще се построи ли нов квартал на мястото на Киноцентъра? Призив за намеса на държавата и бъдещето на българското кино