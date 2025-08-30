Унищожиха невзривен боеприпас в Плевен

Специализиран екип от 55-и инженерен полк унищожи 152-мм корозирал снаряд. Боеприпасът е открит вчера при почистване в частен имот в Плевен, съобщиха от Министерството на отбраната.

Екипът в състав от шестима военнослужещи е действал под ръководството на лейтенант Светослав Славчев. Унищожаването на боеприпаса е извършено при спазване на мерките за безопасност, на седем километра югоизточно от града.

В началото на месеца военнослужещи унищожиха невзривени боеприпаси, открити в Костинброд и Шейново.