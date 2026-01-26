Оставката на Румен Радев:

Кой има имен ден днес, 26 януари 2026 г. Честито!

На 26 януари 2026 г. имен ден празнуват всички, които носят името Живко, Живка, Зоя и производните им. Името Живко има славянски произход и означава "жизнен". То е израз на родителското желание детето да е живо и здраво. Освен през януари, именият ден на Живко, Живка и производните им се чества и в първия петък след Великден. Денят се нарича Живоприемни петък, Животворни петъкили Светъл петък. На този ден църквата почита Преподобни Ксенофонт, съпругата му Мария и техните синове Йоан и Аркадий.

Пожелания

Честит имен ден! Този ден е специален и ще донесе чудеса за теб и любимите ти хора! Нека твоите желания бъдат закон за Вселената и се изпълнят съвсем скоро!

***

Честит имен ден! Бъди обичан, желан, търсен, уважаван, споменаван с добро и уважение! Нека този ден събере всичките ти приятели и ти припомни колко ценни хора имаш в живота си!

***

Нека този ден остави в сърцето ти светла диря, която да те води по пътя на истината! Празнувай с любимите си хора и се наслади на всеки едни миг, прекаран с тях!

***

Честит имен ден! Да е свято името ти, да е мирен животът ти, да е пълно сърцето ти с любов, а душата - с разбирателство! Бъди щастлив, винаги с любимите си хора, имащ това, за което най-много мечтаеш! Празнувай до зори! 

