В село с 500 жители право на глас имат 12 000 души: Сага с "кухи" регистрации на македонци у нас

От години у нас има проблем с раздути избирателни списъци по райони. Според експерти на места е стандартна практика по избори списъците да са шокиращи - почти 2 пъти над официалните данни на НСИ за броя население.

По отношение на пограничните райони с Македония обаче има още по-фрапиращи случаи - заради фиктивни регистрации на македонски граждани, кандидатстващи за българско гражданство, на право на глас имат 20 пъти повече хора, отколкото са регистрираните местни жители.

Именно такъв е случаят с благоевградските села Бело поле и Логодаж, които са едни от "фронтовите" населени места за македонската "фиктивна" инвазия.

Купен глас - колкото такса за регистрация

В граничните благоевградски села цената на купения вот почти се изравни с таксата за регистрация на македонски граждани с български произход. Дойдат ли избори, се оказва, че в Бело поле и Логодаж има 20 пъти повече хора с право на глас, отколкото са местните.

Това се случва, тъй като за да получат български документи за самоличност, гражданите на Северна Македония с български произход трябва да имат постоянен адрес в България.

И тъй като граничните села са най-близо, там напливът е най-голям, а и винаги има кой да съдейства за регистрацията срещу съответното заплащане.

Тази практика, освен, че изкривява демографската картина, с годините се е превърнала и в бизнес, тъй като услугата "регистрация" си има цена -обикновено 100 евро. Толкова стигна и купеният вот.

За малко местната власт да сложи край на тази схема след решение на Община Благоевград такса смет да се събира според броя на регистрираните хора на един адрес. Последва скоростна дерегистрация на македонски граждани. Всичко обаче се провали, тъй като държавата отложи новата политика за боклука.

Източник: БГНЕС

В село с 561 души право на глас имат 12 602-ма

Сравнително бързо на служебния адрес, даден от общината, се прехвърлиха около 1000 македонски граждани с български произход. Таксата смет така или иначе се увеличи, предаде БНР.

"Повече е такса смет, отколкото е другият данък. Сигурно регистрацията на македонски граждани с български произход е бизнес. Те си правят техните далавери, а кой ги зачита хората?! Това държава ли е?", питат местните в село Бело поле.

Селото е рекордьор по регистрации на македонски граждани с български произход. По официални данни на НСИ там живеят 561 души, но в избирателните списъци фигурират шокиращите 12 602 имена. Увеличение от 20 пъти.

Същата е в ситуацията и в село Логодаж, което е само на 15 километра от границата с Македония. Там стандартно живеят 229 души, но право на глас имат над 5500.

Според дългогодишен член на секционната комисия и там казусът с цената на регистрацията е на дневен ред.

"Хората не ги обвинявам, защото може би за тях са си прави. Има такива, които не се интересуват кой ще ни управлява, има на ръба на мизерията. Нашите комшии от Северна Македония дават някъде около 100 евро, доколкото съм чула. За тия 100 евро той не знае каква отговорност носи, ако го хванат някъде в Европа, или по света с някакви незаконни неща, могат да му запечатат къщата, докато се изяснят нещата, ще дойде и този момент с плащането на данъци. Но това си е местен бизнес и много народ се регистрира", твърдят местните.