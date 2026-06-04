Формула 2: Кога и къде да гледаме свободната тренировка на Никола Цолов преди Гран При на Монако?

Сезонът във Формула 2 продължава с пълна сила. Този уикенд предстои едно от най-интересните състезания в календара – Гран При на Монако. Надпреварата обещава да бъде истинско зрелище по улиците на Княжеството. Погледите на всички фенове на моторните спортове у нас са насочени към родната звезда Никола Цолов, който кара за тима на „Кампос Рейсинг“. От началото на кампанията Българският лъв се представя на много високо ниво и се намира на трето място във временното класиране при пилотите.

Гран При на Монако: Начален час и ТВ

Днес за Никола Цолов и останалите пилоти във Формула 2 предстои свободната тренировка в Монако, в които състезателите да донастроят своите болиди и да свикнат с пистата преди същинската част на надпреварата. Квалификацията е насрочена за утре, докато спринтът и основното състезание ще се състоят съответно в събота и неделя.

В колко часа е свободната тренировка преди ГП на Монако?

Свободната тренировка преди Гран При на Монако е насрочена за днес следобед. Тя ще стартира в 16:00 часа българско време – веднага след свободната тренировка в долния клас – Формула 3.

Коя телевизия ще предава свободната тренировка?

Свободната тренировка за Гран При на Монако ще бъде предавана пряко в българския телевизионен ефир. Каналът, който ще я излъчва е Диема спорт 3. Ако нямате възможност да гледате тренировката на Никола Цолов на живо, то може да намерите всичко по-интересно преди, по време и след нейния край в спортната секция на Actualno.com.

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