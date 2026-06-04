От олимпийски блясък до разруха: София с план за спасяването на къпалнята "Мария Луиза“

Столичната община ще направи решителна стъпка към връщането на емблематичната къпалня "Мария Луиза" и Летния театър в Борисовата градина. Това става възможно благодарение на дългоочакваното приемане на първия Подробен устройствен план (ПУП) на парка, което се очаква да гласуваме в Столичния общински съвет през лятото, съобщи общинският съветник от ПП-ДБ Симеон Ставрев.

Влизането в сила на стратегическия документ ще даде на общината категорично законово право да стартира процедури по принудително отчуждаване на тези ключови за софиянци обекти.

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Историческият комплекс "Мария Луиза" остава напълно затворен за граждани вече две десетилетия – от 2006 г. насам. Това се случи, след като съоръжението бе апортирано в смесеното дружество "Парк Мария Луиза" АД. Към днешна дата две частни дружества контролират мажоритарния дял от 59%, докато останалата част от собствеността е в ръцете на общинското "Софийски имоти" ЕАД.

Паметник на архитектурата с олимпийски мащаб

Лятната къпалня притежава огромна историческа, емоционална и инфраструктурна стойност за София. Проектирана от легендарния арх. Борис Далчев и открита през далечната 1939 г., тя бързо се утвърждава като най-модерното подобно съоръжение на Балканите, отговарящо на строгите международни олимпийски изисквания.

За изграждането на комплекса тогавашната градска управа инвестира колосалната за времето си сума от 7,2 млн. лв. Разположен на 2100 кв. м застроена площ, комплексът включва четири басейна - за плувци, за неплувци и два детски и минерална вода. Капацитетът му позволява да посреща над 5000 души на ден, осигурявайки перфектни условия за плаж и спорт в сърцето на столицата.

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Пълна забрана за ново строителство

"Новият ПУП, чието изработване започна още през 2015 г., налага железни правила за опазването на белите дробове на София. Документът предвижда пълна и абсолютна забрана за каквото и да е ново строителство, включително за надстройки или пристройки на вече съществуващите сгради", съобщава Ставрев в профила си във Facebook.

Общинският съветник обяснява и че основната концепция на плана е пълно възстановяване на автентичния облик на парка в стила на 30-те години на ХХ век. "В рамките на тази философия се залага на поетапно премахване на паркингите около Националния стадион "Васил Левски", добавя той.

Единствените изключения за строителни дейности, които планът позволява, имат за цел да извадят автомобилите извън зелените площи. Това ще стане в два подземни паркинга - единият с капацитет за 300 автомобила на мястото на бившата автокъща "Капитолия", а вторият – под бившата жп гара "Пионер", където надземната част ще бъде преобразена в модерна зона за спорт на открито.

"Борисовата градина принадлежи на софиянци, а не на частни интереси. Приемането на ПУП-а е първата и най-важна стъпка, за да поправим грешките от миналото и да върнем "Мария Луиза" на хората", категоричен е Симеон Ставрев.