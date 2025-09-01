Войната в Украйна:

Започнаха да мерят общественото напрежение в България (СНИМКИ)

01 септември 2025, 14:33 часа 334 прочитания 0 коментара
Започнаха да мерят общественото напрежение в България (СНИМКИ)

От началото на септември "Индекс на обществено напрежение" ще измерва и отразява степента на спокойствие или тревожност в цялото ни общество и влиянието му върху всички аспекти от политиката и икономиката. Индексът се разработва и изчислява със съвместните усилия на Центъра за анализ и кризисни комуникации (ЦАКК) и социологическа агенция "Мяра", съобщиха за медиите двете компании.

Индексът цели да бъде достоверен диагностичен и прогностичен инструмент, отразяващ степента на обществено напрежение и влиянието, което то оказва пряко върху това как хората реагират на различни събития – финансови и битови проблеми, престъпления и инциденти, политически промени. Предвидимостта на реакциите на хората дава възможност на организациите и институциите да предотвратяват негативни събития или да ги управляват по-добре.

"Знаем, че по-високата степен на обществено напрежение е предпоставка кризите да ескалират по-бързо и да имат по-трайни и неблагоприятни последици. Това оказва влияние върху обществото, институциите и бизнеса", отбелязаха д-р Александър Христов, председател на ЦАКК и Първан Симеонов, управител на Мяра.

Още: Психолог: Обществото ни наистина е болно

Как ще се изчислява?

Индексът на обществено напрежение ще отразява влиянието на 21 показателя, всеки от които с различна тежест, подредени в три групи:

  1. държавност и среда, където са всички показатели за политическата ситуация и външните катаклизми;
  2. благосъстояние, където присъстват индикатори за финансовото и психологическото състояние на хората, заедно с отношение към институциите;
  3. публичност, където се включват всички прояви на удовлетворение или недоволство, изразявани под формата на протести или поведение в медиите и в социалните мрежи.

Още: Изпитанията пред Пеевски и Борисов: Списък на трусовете, които идват за властта

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Той ще приема стойности от 0 до 10, като скалата ще бъде следната:

  • От 0 до 3,99 – нисък (напълно контролирани рискове);
  • От 4 до 5,99 – среден (добре контролирани рискове);
  • От 6 до 7,99 – висок (трудно контролирани рискове);
  • От 8 до 10 – много висок (почти неуправляема ситуация).

Индексът на обществено напрежение ще бъде изчисляван на тримесечие. Това ще позволи и сравнение с минали периоди и възможности да се установи как се променя то във времето. Първият индекс на обществено напрежение за България се очаква да бъде обявен в началото на октомври и ще изследва третото тримесечие на 2025 г.

Стойността на индекса ще бъде обявявана публично, а заинтересованите организации, институции или компании ще могат да се абонират и за подробен анализ на обществено-политическата ситуация и напрежението сред хората.

Още: Как се буди заспало племе? Помагайте!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Илиев
Ивайло Илиев Отговорен редактор
протест Общество Първан Симеонов протести
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес