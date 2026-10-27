„Само късмет спаси децата ни“: Родители с остро писмо след срутване на стъкла в Зимния дворец

Родители на деца, трениращи зимни спортове, излязоха с остро отворено писмо до институциите след опасен инцидент в столичния Зимен дворец. Те настояват за спешни технически обследвания, нов контрол на спортната база и дългосрочна стратегия за безопасност. Апелът им към държавата и общините е категоричен - превенция, строг контрол и отговорност, преди да се е стигнало до непоправима трагедия.

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За инцидента

На 17 октомври тази година, по време на официален детски мач по хокей на лед между отборите на ЦСКА и НСА в малката зала на ледена пързалка "Зимен дворец на спорта" в София, от тавана внезапно се срутват парчета армирано стъкло. За щастие, отломките падат в непосредствена близост до децата, а не върху тях. Срещата е незабавно прекратена, а достъпът до залата – спрян.

Родителите обаче подчертават, че безопасността на децата не бива да разчита на "щастлива случайност" и поставят редица неудобни въпроси към отговорните институции за състоянието на амортизираната спортна инфраструктура в страната.

Исканията им

В отвореното си писмо родителите настояват за незабавно независимо техническо обследване на Зимния дворец и пързалка "Славия" с фокус върху покривните конструкции и таванните остъклявания, както и за пълна прозрачност относно извършваните до момента проверки. Те са категорични, че малката зала трябва да остане затворена до пълното гарантиране на нейната безопасност, като същевременно се осигури временен график за тренировки на децата в други годни съоръжения.

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Според тях е наложително въвеждането на национален механизъм за постоянен технически контрол и задължителни проверки на спортните обекти преди всеки сезон, подкрепен от ясна инвестиционна програма за ремонти и публичен регистър за състоянието на базата. За тази цел те призовават за спешна публична среща между спортните клубове, федерациите и отговорните институции.

"Не чакайте трагедия"

"Не можем да ги научим, че е нормално да рискуват живота си заради липсата на поддръжка или недостатъчен контрол", заявяват родителите. Те предупреждават, че проблемите не се изчерпват само с ледените пързалки, а касаят цялата спортна инфраструктура в страната – включително амортизираните козирки на футболните стадиони.