Община Елин Пелин изготви нов график за събиране на рециклираните отпадъци

Община Елин Пелин изготви нов график за извозване на рециклируеми отпадъци от населените места в общината през месец октомври 2026 г., който се изпълнява на седмична база от общинското предприятие "БКД - Елин Пелин". След получени предложения от страна на жители на общината в таблицата ще се запознаете с актуализирания график за следващия месец и промените в него, с които целим да улесним всички граждани.

- В първия ден от графика за пластмаса и хартия /вторник и четвъртък/ ще се обслужват град Елин Пелин, с. (гара) Елин Пелин, с. Нови хан и с. Григорево.

- На втория ден от графика за пластмаса и хартия /сряда и петък/ ще се събират от адресите в с. Мусачево, с. Равно поле, с. Елешница и с. Лесново.

• За стъклените отпадъци е определен - 12 ОКТОМВРИ (понеделник).

• Биоразградимите отпадъци ще се събират също в понеделник - 5, 19, 26 ОКТОМВРИ 2026 г. само с предварителна заявка!

♻ Забележка: Биоразградимите отпадъци ще се извозват само след предварителна заявка, подадена на телефон: 0725/ 686 48 - Отдел "Екология" или и на ел. поща: eco@elinpelin.bg.

* Предварителната заявка за извозване на горепосочените отпадъци се приема от понеделник до четвъртък. Подадените след този ден заявки няма да бъдат извозвани

** Допустимото количество за извозване на различните видове разделно събрани отпадъци е до 4 чувала на адрес