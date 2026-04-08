Безплатно паркиране: Без синя и зелена зони в София за Великден

Жителите и гостите на София ще могат да паркират безплатно в “синя“ и “зелена“ зона по време на предстоящите великденски празници. Това съобщиха от Центъра за градска мобилност.

Още: За празниците: Безплатно паркиране в синята зона на Хасково

Зоните за почасово платено паркиране няма да работят от Разпети петък до втория ден на Възкресение Христово. Ограниченията отпадат за дните 10, 11, 12 и 13 април.

От Центъра за градска мобилност призоваха шофьорите да спазват общите правила за спиране и безопасност в града въпреки липсата на таксуване.

Още: И в Кюстендил паркират безплатно по празниците