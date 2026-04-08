Безплатно паркиране: Без синя и зелена зони в София за Великден

Жителите и гостите на София ще могат да паркират безплатно в “синя“ и “зелена“ зона по време на предстоящите великденски празници. Това съобщиха от Центъра за градска мобилност.
Зоните за почасово платено паркиране няма да работят от Разпети петък до втория ден на Възкресение Христово. Ограниченията отпадат за дните 10, 11, 12 и 13 април.
От Центъра за градска мобилност призоваха шофьорите да спазват общите правила за спиране и безопасност в града въпреки липсата на таксуване.
