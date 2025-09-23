Бонев: Вместо "Топлофикация", Пеевски да даде Борисов на прокурор

Делян Пеевски е решил да дава столичната "Топлофикация" и Столична община на прокурор, за да провери дали дружеството не се води към фалит. Разбира се, че това дружество се води към фалит, но не от днес, не от кмета Терзиев, а през последните поне 25 години, 20, от които управляваха ГЕРБ. Ако някого ще давате на прокурор, по-добре дайте Бойко Борисов на прокурор в качеството му на бивш кмет на столична община. По-добре дайте лидерите на ГЕРБ на прокурор в качеството им на хора, които управляваха този град повече от 20 години.

Това заяви общинският съветник от "Спаси София" Борис Бонев на пресконференция в Столична община.

Според Бонев по-притеснителното на тази заявка е, че това е видимо разместване на политическите пластове. "София, Пловдив, Варна и няколко други големи градове са за Борисов, а цялата останала държава е за Пеевски. За нас е ясен сигналът, че Пеевски се полакоми да вземе вече и София. Това е много лоша новина и продължаващо лоша новина за държавата. "Спаси София" е твърд опонент на ГЕРБ, ще сме абсолютно безкомпромисни срещу всеки опит на Пеевски да се намеси в София, да превземе София и да я контролира", каза още общинският съветник.

Ремонтът в "Дружба 2"

"Абсолютна лъжа е твърдението, че ремонтът на "Топлофикация", който ще засегне 40 000 души през зимата, е бил планиран и одобрен от Столичната община", заявиха от "Спаси София".

Общинският съветник Емилия Ангелова уточни, че в ремонтната програма на дружеството за тази година са предвидени дейности едва за 3 млн. лева, докато в последния момент е обявена обществена поръчка за близо 47 млн. лева. "Това означава почти 5 млн. лева на километър ремонт – цифри, които напомнят за строителството на магистрали", каза Ангелова и добави, че общината като собственик не е била информирана за подобен проект.

Тя предупреди, че подобни действия крият риск дружеството умишлено да бъде доведена до технически фалит и впоследствие – продадена на безценица.