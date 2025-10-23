Борис Бонев не разбира как Васил Терзиев ще се справи с кризата с боклука

Темата с почистването на София и кризата с боклука в "Люлин" и "Красно село", както и евентуално разрастването на проблема притеснява сериозно лидера на "Спаси София" Борис Бонев. "Многократно заявихме, че по темата с боклука кметът ще получи пълната ни подкрепа. Но за да можем да го подкрепим, трябва да знаем какво той възнамерява да предприеме. Не мога да приема, че човек с мениджърски опит не разбира нуждата от навременна, точна и конкретна информация и план, когато сметопочистването на София е поставено на кантар. Признавам, че просто не разбирам мълчанието, което последва на поставените въпроси. Наистина не разбирам. Нито от човешка, нито от управленска, нито от ПР гледна точка…“, написа Бонев в профила си във Facebook.

Той публикува и плана на Васил Терзиев за справяне с кризата с боклука.

Зона 6 ("Люлин" и "Красно село") – 80% се почиства регулярно. Целта е следващата седмица да се достигнат 100%. Има леки забавяния с наемането на персонал и камиони. Ще се добавят още 4 камиона и са наети 30 човека. До края на другата седмица вече няма да се разчита на доброволци.

Общинското дружество "Софекострой" получи 9 млн. лв. от общинския съвет. В момента наемат хора и подготвят поръчки за техника.

Подготвя се доклад за наемане на повече хора от Завода за боклук.

За другите зони от обществената поръчка – предстои изготвяне на доклад от комисията, което ще се случи следващата седмица и ще бъде тема за дискусия на следващото заседание на СОС (ноември 2025 г.).

Големият въпрос е на каква цена ще се извършва дейността и договорите да изтичат по различно време.

"Това е резултатът на 2 седмици дадено време за представяне на план за справяне с кризата, включително да бъдат разписани следващи стъпки, необходим ресурс (човешки и финансов), срокове и т.н. Нищо от това не стана ясно днес", възмути се общинският съветник.

Бонев критикува Терзиев, че е отказа да отговори на техни въпроси, като защо още не е прекратена поръчката за Зона 3, където нито една фирма не е достигнала до отваряне на ценовата оферта, т.е. няма и с кого да се преговаря на последващ етап. "Самото прекратяване също подлежи на обжалване, т.е. бяха изгубени ценни седмици за "Слатина", "Подуяне" и "Изгрев", обяснява Бонев.

От "Спаси София" питат и водят ли се в момента преговори с фирмите, предвид че подобен процес не може по закон да започне преди прекратяването на текущата поръчка.

"В неминуемия нов търг ще бъде ли сложена максимална цена, за да не се стига до шантаж от фирмите на Вълка и Таки", пита още Бонев.