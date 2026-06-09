"Буря в чаша вода": Неделков отхвърли прогнозите за нова криза с боклука

Всичко, което чухте и прочетохте като стряскащи заглавия през последната седмица, е нищо повече от "буря в чаша вода". Спекулациите, че от 1 юли почистването в "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне" ще спре и ще настъпи нова "криза", са пълна манипулация. Това увери заместник-кметът по екология Николай Неделков. Изявлението идва в отговор на засиленото напрежение относно сметосъбирането в трите района, където новата процедура за избор на изпълнител е изправена пред административни пречки.

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По думите му прави впечатление, че жалбите от „конкурентни“ фирми са почти идентични по съдържание, което показва ясно, че те не се борят за работа, а се борят да спрат тяхната.

В Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) са подадени общо три жалби – една срещу начина на провеждане на поръчката и две срещу избрания изпълнител.

„До сряда имаме срок да внесем становищата си и да поискаме от Комисията предварително изпълнение на решението ни за избор на изпълнител. Това е юридическият път, който ще ни позволи да започнем работа дългосрочно още преди 1 юли 2026 г.“, поясни зам.-кметът. Този ход има за цел да заобиколи продължителните съдебни процедури и да осигури стабилност на услугата веднага. Общината е категорична, че няма да позволи градът да остане заложник на административни лабиринти.

„В район „Изгрев“ преходът е изцяло административен – кметът спира да наема техника, защото е достигнал законовите прагове, и отговорността преминава към Столичната община. Това е предвидим процес, за който сме подготвени от ден първи“, категоричен е Неделков.

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От Столичната община припомнят, че ситуацията в „Изгрев“ е била известна на всички страни още от зимата и не представлява извънредно събитие. От 1 юли, в случай, че не е подсигурено дългосрочното обслужване с договор, управлението на дейностите просто се концентрира в централната администрация, която разполага с необходимата организация за целта.

„Ако КЗК не допусне предварително изпълнение в срок, имаме готов оперативен план и ще изпълняваме услугата със собствен капацитет. Капацитетът, който изградихме именно с тази цел - никога повече да не бъдем поставени до стената, без право на избор.“, заяви зам.-кметът.