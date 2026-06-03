"Наближава криза с боклука в ключови столични райони": Предупреждение от Борис Бонев

Проблемът с боклука в София уж беше решен, но всъщност не е – задава се нова криза в районите "Изгрев", "Подуяне" и "Слатина", при това в летните месеци. При големите горещини неизвозените отпадъци крият и много рискове за хората, живеещи в тези райони. Още по-голям проблем се очертава в район "Изгрев", където от 1 юли кметът заявява, че спира да чисти. Това заяви пред БНР Борис Бонев – председател на групата на "Спаси София" в Столичния общински съвет (СОС).

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Бонев обясни, че една от причините за това е, че формата, по която са се наемали камиони и техника, за да може да се изпълнява дейността по почистването, са били договори на районните кметове, които след това са предоставяли въпросните машини на завода, защото той няма толкова машини.

"Въпросът е, че за да може да се случи всичко това бързо, беше прибягнато до процедура, по която с директно възлагане се наемаха тези камиони. Само че в закона има максимални прагове като сума, която може да бъде достигната, за подобен тип поръчки. Очевидно в район Изгрев този праг ще се достигне на 1 юли, след което законово кметът на района няма да има възможност да продължи да наема техника и служители на договори, които да управляват тази техника", каза той.

От "Спаси София" обмислят да поискат изслушване на зам.-кмета по екология, на кмета на София и на директора на завода за отпадъци, за да кажат какво възнамеряват да правят.

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"Дори и в момента там, където се чисти от този завод за боклук, той изпълнява само 2 от общо 45 дейности по договор – единствено събирането и транспортирането на битови отпадъци", обяви Бонев.

За него решението е СО да поиска предварително изпълнение от КЗК, да подпише договор с една от четирите фирми и тя веднага да започне да чисти в Зона 3. А междувременно заводът за отпадъци да бъде реорганизиран, така че поне по основни булеварди, около училища, детски градини и болници боклукът ще бъде извозван.

А дългосрочното решение според него е: "Не 5-годишни договори с хората с прякорите, а общински капацитет".