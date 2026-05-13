С много емоции и спортен дух премина колоездачното състезание „130 години Самоков“, организирано от Колоездачен клуб „Васил Левски“ със съдействието на Община Самоков. Заместник-кметът на Община Самоков Венета Галева даде официален старт на състезанието, което събра десетки участници и любители на колоезденето от цялата страна.
Въпреки променливото време, над 120 състезатели се включиха в надпреварата, а публиката създаде страхотна атмосфера.
В категория „Мъже елит“ призовите места заеха:
Борислав Палашев – „Долчини“
Борислав Хаджистоянов – „Витоша“
Габриел Грозев – „Поморие“
След тях се наредиха:
Йордан Петров – „Хемус“
Борислав Иванов – „Левски“
При юношите старша възраст класирането повтори челната тройка от предходния ден, като състезанието отново предложи оспорвани битки и силни резултати.
Община Самоков поздравява всички участници, организатори и доброволци за отличната организация и спортсменство!