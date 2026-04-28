Доброволци от Самоков участваха в реакция при големи и сложни пожари

Доброволческото формирование към Община Самоков взе участие в пожаро-тактическо учение за реакция при големи и сложни пожари, проведено днес в Боровец.

Учението, организирано от РДПБЗН – София и сектор СОД към СДПБЗН, събра екипи на пожарната, специализираните служби и доброволци. Бяха проиграни ключови ситуации – гасене на пожар, евакуация и оказване на първа помощ.

В края се проведе разбор с участието на кмета на община Самоков инж. Ангел Джоргов и областния управител на Софийска област Иван Димитров. Инж. Джоргов подчерта, че е важно хората да знаят, че има на кого да разчитат – с надеждата тази готовност да остава само като сигурност.