Главен булевард в София вече 5-а година е "временно" затворен

"Временно" затваряне на централен за Студентски град булевард, което продължава вече 5-а година, затруднява неимоверно много жителите на квартала. Това пишат от Студентски съвет при УНСС в отворено писмо до столичния кмет Васил Терзиев, областния управител Стефан Арсов и кмета на Район "Студентски" Петко Горанов.

В писмото се засяга тема, касаеща всички жители на територията на Студентски град, както и жителите от околните квартали, минаващи транзитно през бул. "8-ми декември".

Недоволни от бездействието на общината, студентите се заканват, че ако проблемът не бъде решен, ще излязат на протест.

Историята на "временната" мярка

"В началото на 2021 година огромният изкоп от строителен обект в близост до Спортна зала "Бонсист" причини пропадане на едното платно за движение по бул. "8-ми декември", в посока към бул. "Св. Климент Охридски". Това причини затварянето на платното за движение, докато изкопът не бъде укрепен. Двете посоки на движение по бул. "8-ми декември" се осъществяваха едновременно в другото платно за движение, което всекидневно причиняваше сериозни задръствания и напрежение сред шофьорите", обяснява в ретроспекция Калоян Стефанов, председател на Студентски съвет при УНСС.

C настъпването на 2026 година се навършват 5 години от "временното" затваряне на едното платно за движение по бул. "8-ми декември", допълва той.

По думите му това продължава да е сериозен проблем за всички живущи на територията на Студентски град или в околните квартали. Причаната е, че този булевард е основна свързваща пътна артерия. По него се движи и градският транспорт, в който освен работещите, се возят и голяма част от студентите в София, тъй като по-голямата част от общежитията на университетите са разположени именно в Студентски град.

Освен забавянето па трафика и големи задръствания, затварянето на платното причинява периодично и ПТП-та, тъй като има участък, в който двете ленти за движение се събират в една и в по-късните часове на денонощието или при наличието на валеж, катастрофите за често срещани, уточнява Стефанов, цитиран от БТА.

Закани за протест

"Като активни млади хора, ангажирани с обществените проблеми, бихме желали да получим пълна информация за това на какъв етап е развитието по този казус, свързан със затварянето на едно от платната за движение на бул. "8-ми декември". За нас е от изключителна важност и значение да се намери решение на проблема в най-кратки срокове, за да бъде възстановено нормалното движение в двете посоки по булеварда", пише още в отвореното писмо.

Стефанов коментира, че по темата има много сигнали от негови колеги студенти, които говорят за опасността от срутвания, в това число и риска за конструктивната цялост на спортен комплекс "Бонсист".

Писмото завършва със закана, че студентската общност на УНСС е в пълна готовност за организиране на масови протест с цел засилване на общественото внимание по темата.