Войната в Украйна:

Химн в понеделник и спорт всяка сутрин – нова инициатива от кмета на София

19 септември 2025, 12:08 часа 287 прочитания 0 коментара
Химн в понеделник и спорт всяка сутрин – нова инициатива от кмета на София

Кметът на София Васил Терзиев ще предложи на Столичния общински съвет две нови инициативи – едната е всеки понеделник учебният ден да започва с химна на България и с химна на Европа, а втората инициатива е учебният ден за децата от първи до четвърти клас да започва с физическа активност. 

„Вярвам, че училището е не само място за учене, но и за изграждане на дух и принадлежност. Място, в което децата ни израстват като личности и като част от една общност. Затова ще предложа на Общинския съвет две нови инициативи. Предлагам всеки понеделник учебният ден да започва с химна на България и с този на Европа - с напомняне за историята и гордостта ни като българи, но и с поглед към общото ни европейско бъдеще. Тези символи не са просто протокол - те са живо усещане за принадлежност, за заедност. Именно общността е това, което ни изгражда като народ и като европейско цяло - дава ни посока и сила да работим заедно в името на споделените ни ценности, каза кметът на София Терзиев. Още: Столична ще ползва изкуствен интелект за прозрачни обществени поръчки

Физзарядка

Втората инициатива е насочена към учениците от 1-ви до 4-ти клас. Предложението на кметът Терзиев е учениците от начален етап да стартират деня си с кратка физическа активност. Общината подготвя упражнения и танци, които ще бъдат достъпни за всички училища, за да помогне на децата да започват деня с енергия и усмивка. Според кмета това е начин да възпитаме в децата любов към движението и да им помогнем да растат по-здрави и силни.

“София има нужда от нови традиции, които да обединяват поколенията, да възпитават и изграждат ценности. Това са малки стъпки, но вярвам, че те ще помогнат на децата да бъдат по-уверени, по-свързани и с повече радост в училище и в живота“, посочи Васил Терзиев. Още: Емблематични и с памет как се е заличавал българския елит: Какво става с тези имоти на София?

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Столичният кмет е обсъдил тези две инициативи с дългогодишния и новия директор на РУО София-град - Ваня Кастрева и Елеонора Лилова, както и председателя на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета в България Асен Александров и с общинските съветници Цветелина Симеонова-Заркин и Диян Стаматов.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
София ученици Васил Терзиев
Още от София
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес