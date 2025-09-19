Химн в понеделник и спорт всяка сутрин – нова инициатива от кмета на София

Кметът на София Васил Терзиев ще предложи на Столичния общински съвет две нови инициативи – едната е всеки понеделник учебният ден да започва с химна на България и с химна на Европа, а втората инициатива е учебният ден за децата от първи до четвърти клас да започва с физическа активност.

„Вярвам, че училището е не само място за учене, но и за изграждане на дух и принадлежност. Място, в което децата ни израстват като личности и като част от една общност. Затова ще предложа на Общинския съвет две нови инициативи. Предлагам всеки понеделник учебният ден да започва с химна на България и с този на Европа - с напомняне за историята и гордостта ни като българи, но и с поглед към общото ни европейско бъдеще. Тези символи не са просто протокол - те са живо усещане за принадлежност, за заедност. Именно общността е това, което ни изгражда като народ и като европейско цяло - дава ни посока и сила да работим заедно в името на споделените ни ценности, каза кметът на София Терзиев.

Физзарядка

Втората инициатива е насочена към учениците от 1-ви до 4-ти клас. Предложението на кметът Терзиев е учениците от начален етап да стартират деня си с кратка физическа активност. Общината подготвя упражнения и танци, които ще бъдат достъпни за всички училища, за да помогне на децата да започват деня с енергия и усмивка. Според кмета това е начин да възпитаме в децата любов към движението и да им помогнем да растат по-здрави и силни.

"София има нужда от нови традиции, които да обединяват поколенията, да възпитават и изграждат ценности. Това са малки стъпки, но вярвам, че те ще помогнат на децата да бъдат по-уверени, по-свързани и с повече радост в училище и в живота", посочи Васил Терзиев.

Столичният кмет е обсъдил тези две инициативи с дългогодишния и новия директор на РУО София-град - Ваня Кастрева и Елеонора Лилова, както и председателя на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета в България Асен Александров и с общинските съветници Цветелина Симеонова-Заркин и Диян Стаматов.