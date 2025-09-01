Войната в Украйна:

Има ли връзка с метрото: "Метрополитен" с подробности за пукнатините на столичен булевард (КАРТА)

01 септември 2025, 17:19 часа 409 прочитания 0 коментара
Има ли връзка с метрото: "Метрополитен" с подробности за пукнатините на столичен булевард (КАРТА)

Общинското дружество "Метрополитен" ЕАД, което отговаря за изграждането, експлоатацията и поддръжката на метрото в София е предприело незабавни действия за установяване на причините за за пукнатините по бул. "Панчо Владигеров", съобщиха от дружеството. В момента се извършват геодезически замервания в прилежащия участък. Припомняме, че по-рано кметът на столичния район "Връбница" Румен Костадинов съобщи, че са се появили пукнатини по булеварда. 

Временна организация по булевдарда

Поради появата на пукнатини в асфалтовата настилка на бул. "Панчо Владигеров", се въвежда временна реорганизация на наземния транспорт, като по булеварда, в участъка от ул. „Обелско шосе" до улица „25” в ж.к. „Обеля 1”, ще бъдат пропускани в едното платно само леки автомобили.

Припомняме, че първоначално движението по булеварда беше временно затворено. ОЩЕ: Пропадна пътното платно: Затвориха булевард в София (СНИМКИ)

Снимка: "Метрополитен", ЕАД

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Строителството на метрото и пукнатините

От "Метрополитен" не посочват дали пукнатините имат връзка със строителството на метрото в района, но уверяват, че няма да бъдат допуснати усложнения при строителство на метростанция „Панчо Владирегов" и в най-кратки срокове ще бъдат установени и отстранени причините за възникналите надлъжни пукнатини в асфалтовата настилка, за да може при първа възможност да бъде пуснат и градският транспорт.

Последният по-известен случй с пропадане, свързано със строителството на метрото, беше дупката на бул. "Цариградско шосе". ОЩЕ: Дупката на Цариградско шосе се разширява и процъфтява (СНИМКИ)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Метро София пропадане Метрополитен Пукнатини
Още от София
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес