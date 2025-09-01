Има ли връзка с метрото: "Метрополитен" с подробности за пукнатините на столичен булевард (КАРТА)

Общинското дружество "Метрополитен" ЕАД, което отговаря за изграждането, експлоатацията и поддръжката на метрото в София е предприело незабавни действия за установяване на причините за за пукнатините по бул. "Панчо Владигеров", съобщиха от дружеството. В момента се извършват геодезически замервания в прилежащия участък. Припомняме, че по-рано кметът на столичния район "Връбница" Румен Костадинов съобщи, че са се появили пукнатини по булеварда.

Временна организация по булевдарда

Поради появата на пукнатини в асфалтовата настилка на бул. "Панчо Владигеров", се въвежда временна реорганизация на наземния транспорт, като по булеварда, в участъка от ул. „Обелско шосе" до улица „25” в ж.к. „Обеля 1”, ще бъдат пропускани в едното платно само леки автомобили.

Припомняме, че първоначално движението по булеварда беше временно затворено. ОЩЕ: Пропадна пътното платно: Затвориха булевард в София (СНИМКИ)

Снимка: "Метрополитен", ЕАД

Строителството на метрото и пукнатините

От "Метрополитен" не посочват дали пукнатините имат връзка със строителството на метрото в района, но уверяват, че няма да бъдат допуснати усложнения при строителство на метростанция „Панчо Владирегов" и в най-кратки срокове ще бъдат установени и отстранени причините за възникналите надлъжни пукнатини в асфалтовата настилка, за да може при първа възможност да бъде пуснат и градският транспорт.

Последният по-известен случй с пропадане, свързано със строителството на метрото, беше дупката на бул. "Цариградско шосе".