Пропадна пътното платно: Затвориха булевард в София (СНИМКИ)

01 септември 2025, 15:54 часа 514 прочитания 0 коментара
Поради пропадане на пътното платно е затворен бул. „Панчо Владигеров“ в участъка между ул. „Обелско шосе“ и ул. „25-та“ между „Люлин“ и „Обеля“,  съобщи във "Фейсбук" кметът на столичния район "Връбница“ Румен Костадинов. 

"На място са екипи на Дирекция „Аварийна помощ и превенция“ и са обезопасили участъка. Очакваме и експерти от „Метрополитен“и „Софийска вода“ за установяване на причините за инцидента", посочва той. 

Кметът препоръчва всички да планират маршрутите си, като избягват посочения участък и обяви, че се очакват промени в разписанието на градския транспорт.

"Всичко се прави с цел осигуряване безопасността на гражданите", уточнява още Костадинов. ОЩЕ: Пропадане подкопа част от платното при 4-ти км на пътя Рударци - Кладница

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
