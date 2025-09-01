Пропадна пътното платно: Затвориха булевард в София (СНИМКИ)

Поради пропадане на пътното платно е затворен бул. „Панчо Владигеров“ в участъка между ул. „Обелско шосе“ и ул. „25-та“ между „Люлин“ и „Обеля“, съобщи във "Фейсбук" кметът на столичния район "Връбница“ Румен Костадинов.

"На място са екипи на Дирекция „Аварийна помощ и превенция“ и са обезопасили участъка. Очакваме и експерти от „Метрополитен“и „Софийска вода“ за установяване на причините за инцидента", посочва той.

Кметът препоръчва всички да планират маршрутите си, като избягват посочения участък и обяви, че се очакват промени в разписанието на градския транспорт.

"Всичко се прави с цел осигуряване безопасността на гражданите", уточнява още Костадинов. ОЩЕ: Пропадане подкопа част от платното при 4-ти км на пътя Рударци - Кладница