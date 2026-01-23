Ключов общински съветник в София, заклел се преди дни, е задържан при акция за лихварство

Новозаклелият се общински съветник Антон Бранков, смятан за ключова фигура за запазването на икономическото мнозинство в Столичния общински съвет, е бил задържан при специализирана полицейска акция във връзка с разследване за лихварство. Информацията беше съобщена от Борис Бонев.

"Категорично се противопоставихме на клетвата му в предходното заседание, докато няма окончателно решение на съда по казуса с общинския съветник Иван Алексиев. Въпреки становищата на множество юристи, че докато това дело не приключи, не трябва да се заклева нов общински съветник, председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров намери начин Бранков да положи клетвата си, а определени общински съветници не дойдоха или закъсняха, за да не съберем необходимия брой гласове да отложим клетвата", написа Бонев във Facebook. Още: От третия път: Приеха реформата на Терзиев в администрацията

Антон Бранков от листата на "Възраждане" встъпи официално в длъжност на заседанието на СОС на 15 януари.

Той зае мястото на Иван Алексиев от същата листа, чиито правомощия бяха прекратени предсрочно с решение на Общинската избирателна комисия от 15 декември. Решението е взето по сигнал именно от Бранков, в качеството му на заинтересовано лице и следващ кандидат в листата на партията. Иван Алексиев е обжалвал решението на ОИК пред Софийския административен съд, но към момента окончателно съдебно решение все още няма. Още: Възможен обрат в СОС: Делото за отнетите правомощия на общински съветник отива в съда

По време на полагането на клетвата общинските съветници от групата на "Спаси София", както и част от съветниците от "Продължаваме промяната - Демократична България", напуснаха пленарната зала в знак на протест.

Независимият общински съветник Ваня Григорова заяви, че е била извършена подмяна на волята на софиянци и попита каква е "цената" на един общински съветник.

Въпреки че е избран от листата на "Възраждане", в началото на 2025 г. Антон Бранков става учредител на партията "България може" на Кузман Илиев. Непосредствено след полагането на клетвата си в СОС Бранков се е регистрирал като независим общински съветник.