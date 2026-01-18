Спорт:

Кметът: София спести 400 000 евро от ток

Над 400 000 евро спестени от електроенергия, повече светлина, повече сигурност, по-умно управление. През 2025 г. направихме една от най-големите крачки в модернизирането на уличното осветление в София. Това написа във Фейсбук столичният кмет Васил Терзиев.

По думите му са подменени общо 9000 улични лампи- 5000 със средства по Плана за възстановяване и 4000 със собствени средства, във всички райони на града.

"Заварихме осветителни тела, монтирани още през 70-те години – 400 вата, енергийно неефективни и скъпи за поддръжка. На тяхно място поставихме ново LED осветление, което е по-надеждно, по-ефективно и намалява разходите за електроенергия с около 800 000 лв. годишно, т.е. приблизително 409 000 евро", похвали се още кметът.

Спестените пари ще отидат за улично осветление

"Спестените средства ще инвестираме в още улично осветление - на места, където хората от години го очакват", обеща Терзиев.

Според него вече можем да се похвалим и с инвестиции, зад които стоят самите граждани.

Терзиев обобщи, че чрез гражданските бюджети на София са реализирани конкретни проекти, предложени и избрани от гражданите. Сред вече изпълнените са:

  • Ново улично осветление между 31. СУЧЕМ „Иван Вазов“ и 23. СУ „Фредерик Жолио-Кюри“ – район Слатина 
  • Възстановяване на осветлението в парк „Лагера“ – район Красно село.
  • Продължаваме и през тази година повече светлина на повече места в София:
  • Осветление на ул. „Силиврия“ (от зала „Триадица“ до ул. „Костенски водопад“) – район Триадица
  • Осветление и обновяване на пешеходна алея в Южния парк – район Триадица
  • Соларно осветление и благоустрояване на междублоково пространство – район Илинден
  • Осветление и видеонаблюдение на стадион „Лозен“ – район Панчарево
  • Улица „Боян Петров“, кв. „Манастирски ливади – Изток“ – споделено пространство с ново осветление – район Триадица

"Вярвам, че красотата на София трябва да се вижда и след залез слънце. И че красивият град, трябва да бъде и сигурен град. Ще продължим усилията си в тази посока, защото всяка подменена лампа е инвестиция в безопасността на хората, в по-спокойни улици и по-живи квартали", заяви столичният кмет.

