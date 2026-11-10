46 от пострадалите на "Тракия" са в болници в Ямбол, Сливен и Бургас: Как да ги намерят близките им?

46 от пострадалите във верижната катастрофа на автомагистрала "Тракия" от тази сутрин са откарани в болници в Ямбол, Сливен и Бургас, обяви пред бТВ министърът на здравеопазването Катя Ивкова, която се намира в Сливен. Тя започна със съболезнование към близките на всички загинали в тази трагична катастрофа и представи данни къде са настанени пострадалите. 27 ранени са в Сливен - 18 в МБАЛ- Сливен и 9 във ВМА- Сливен. Транспортирани има в две болници в Бургас и 12 в болницата МБАЛ - Ямбол.

Стана ясно, че в МБАЛ - Ямбол има един потвърден загинал. "Общият брой на загиналите в самата катастрофа са 10 и 1 загинал в МБАЛ - Ямбол", добави Ивкова.

"Готовност да приемат пациенти имат и лечебни заведения в Стара Загора, Хасково. В София сме направили мобилизация. Изключително се надяваме да няма такъв тежък брой на пациенти, които да имат нужда от авиотранспорт, но такъв е наличен, осигурен и все още на разпорожение", каза още Ивкова. ОЩЕ: Първа информация къде са откарани тежко ранени след верижната катастрофа на "Тракия" (ВИДЕО)

Къде да ги намерят близките им?

Здравният министър бе попитана и какво да правят хората, които издирват свои близки.

"Със сигурност такава информация може да бъде потърсена на телефон 112. Ще организираме още един в Министерство на здравеопазването", добави още Ивкова.

Медицински хеликоптер не е могъл да кацне заради мъглата

От думите на Ивкова стана ясно, че е имало неуспешен опит за първична мисия с хеликоптера от Сливен. "Тази сутрин при тази мъгла той излетя, но не е успял да кацне, поради което се е върнал", каза още Ивкова.

Тя отчете бързата координация и организация както на органите на Спешна медицинска помощ, така и на Министерство на отбраната и благодари на всички медицински екипи, както на терен, така и в болниците. ОЩЕ: Тежък инцидент на АМ "Тракия": Мъгла предизвика верижна катастрофа с 50 коли (СНИМКИ)