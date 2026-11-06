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Самоков отдаде почит на българските воини, загинали в изпълнение на воинския си дълг

06 ноември 2026, 19:57 часа 684 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Самоков
Самоков отдаде почит на българските воини, загинали в изпълнение на воинския си дълг

С панихида и поднасяне на венци и цветя Самоков отдаде почит на българските воини, загинали в изпълнение на воинския си дълг. На Архангелова (мъжка) задушница пред стелите на Читалище-паметник „Отец Паисий“, върху които са изписани имената на самоковци, загинали в битката при Булаир, Балканските войни и Първата световна война, беше отслужена панихида.

Службата бе водена от архиерейския наместник отец Михаил Колев в съслужение с отец Георги Николов.

В поклонението се включиха кметът на община Самоков инж. Ангел Джоргов, заместник-кметът Венета Галева, председателят на Читалище-паметник „Отец Паисий“ Стоян Пашов, представители на Общинската организация на офицерите и сержантите от запаса и резерва и граждани.

В знак на признателност бяха поднесени венци и цветя от името на Община Самоков, Читалище-паметник “Отец Паисий” и организацията на офицерите и сержантите от резерва.

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община Самоков
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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