С панихида и поднасяне на венци и цветя Самоков отдаде почит на българските воини, загинали в изпълнение на воинския си дълг. На Архангелова (мъжка) задушница пред стелите на Читалище-паметник „Отец Паисий“, върху които са изписани имената на самоковци, загинали в битката при Булаир, Балканските войни и Първата световна война, беше отслужена панихида.

Службата бе водена от архиерейския наместник отец Михаил Колев в съслужение с отец Георги Николов.

В поклонението се включиха кметът на община Самоков инж. Ангел Джоргов, заместник-кметът Венета Галева, председателят на Читалище-паметник „Отец Паисий“ Стоян Пашов, представители на Общинската организация на офицерите и сержантите от запаса и резерва и граждани.

В знак на признателност бяха поднесени венци и цветя от името на Община Самоков, Читалище-паметник “Отец Паисий” и организацията на офицерите и сержантите от резерва.