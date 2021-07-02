Кулинарна изложба в Шопски празник 2021
В кулинарната изложба се включиха много участници и 10 организации - народни читалища, пенсионерски клубове, детски градини и местно сдружение. Участие тази година взеха ДГ „Здравец“, град Елин Пелин; ДГ „Радост“, град Елин Пелин; Пенсионерски клуб "Здравец", гр. Елин Пелин; Пенсионерски клуб Петково, село Петково; НЧ "Елин Пелин 1896", гр. Елин Пелин; НЧ "Иван Вазов 1928", с. Нови хан; НЧ „Г. С. Раковски 1934“, село Григорево; НЧ „Отец Паисий 1928“, село Мусачево; НЧ „Христо Ботев 1924“, село Богданлия и дамите от Сдружение "Шопкиня", гр. Елин Пелин. Всички участници представиха вкусни и апетитно изглеждащи традиционни ястия от Шопския край.
Работливите шопкини представиха различни традиционни за региона ястия, които са наше минало, настояще и бъдеще. Гостите на кулинарната изложба можеха да видят и да се насладят на пълнено агне на пещ, сирене по шопски, питка, рачел, баница с крем и „нов прочит“ на шопската салата, която изобразяваше българското знаме. В днешни времена „шопските гозби“ макар в основата си традиционни позволяват иновации и това по никакъв начин не променя техният вкус и качества. Всички участници в кулинарната изложба получиха грамота от Община Елин Пелин за своето отлично представяне и участие в събитието.
Кулинарната изложба посети и кметът на Община Елин Пелин Ивайло Симеонов, който остана очарован от представените гозби и поздрави всички участници за положения труд, старание и творческо аранжиране.
Вижте финалното класиране на експертното жури, което оцени представените ястия в кулинарната изложба:
КУЛИНАРНА ИЗЛОЖБА /класиране на участниците/
Категория „За най-добро презентиране“
I-во място НЧ „Отец Паисий 1928“, село Мусачево
II-ро място НЧ „Елин Пелин 1896“, гр. Елин Пелин
III-то място Сдружение „Шопкиня“
Категория „Обредни гозби“
I-во място Сдружение „Шопкиня“ – „Пълнено агне на пещ“
II-ро място Пенсионерски клуб, село Петково – „Пиле пред кум“
III-то място НЧ „Г. С. Раковски 1934“, село Григорево – „Селско официално“
Категория „Любими гозби от бита“
I-во място НЧ „Елин Пелин 1896“, гр. Елин Пелин – „Сарми с булгур“
I-во място НЧ „Отец Паисий 1928“, село Мусачево - „Пълнен лук“
I-во място Пенсионерски клуб „Здравец“, гр. Елин Пелин – „Пълнени чушки“
II-ро място Пенсионерски клуб, село Петково – „Боб“
II-ро място НЧ „Г. С. Раковски 1934“, село Григорево – „Печени сърми“
III-то място НЧ „Иван Вазов 1928“, село Нови хан – „Боб с лютеница“ и „Пържена туршия с яйца“
Категория „За съхранени ястия от традиционната кухня“
I-во място ДГ „Радост“ – „Спържа“
I-во място Сдружение „Шопкиня“ – „Рачел“
II-ро място Пенсионерски клуб „Здравец“, гр. Елин Пелин – „Качамак“
II-ро място Пенсионерски клуб, село Петково – „Месник“
III-то място Пенсионерски клуб „Здравец“, гр. Елин Пелин – „Чорба от киселец“
Категория „Тестени изделия“
I-во място НЧ „Елин Пелин 1896“, гр. Елин Пелин – „Къпана баница“ и „Пърленки“
I-во място ДГ „Здравец“, гр. Елин Пелин – „Баница със спанак“
I-во място НЧ „Иван Вазов 1928“, село Нови хан – „Зелник“
II-ро място НЧ „Г. С. Раковски 1934“, село Григорево – „Тутманик“
II-ро място НЧ „Христо Ботев 1924“, село Богданлия – „Лучник“
II-ро НЧ „Отец Паисий 1928“, село Мусачево – „Погача“
III-то място ДГ „Здравец“, гр. Елин Пелин – „Милинки“
III – то място НЧ „Иван Вазов 1928“, село Нови хан – „Погача“
Категория „Млечни изделия“
I-во място НЧ „Христо Ботев 1924“, село Богданлия – „Кисело мляко“
II-ро място Сдружение „Шопкиня“ – „Домашно сирене“
II-ро място – НЧ „Отец Паисий 1928“, село Мусачево – „Домашно шопско сирене“
III-то място НЧ „Елин Пелин 1896“, гр. Елин Пелин – „Цедено кисело мляко със сладко“
III-то място НЧ „Елин Пелин 1896“, гр. Елин Пелин – „Сирене“
Категория „Сладки изделия“
I-во място Пенсионерски клуб, село Петково – „Сладко от диня“
I-во място НЧ „Христо Ботев 1924“, село Богданлия – „Сладко руло“ и „Торта“
I-во място НЧ „Г. С. Раковски 1934“, село Григорево – „Парфе“
II-ро място НЧ „Отец Паисий 1928“, село Мусачево – „Сладки гъбки от грис“ и „Сладки кошнички“
II-ро място Сдружение „Шопкиня“ – „Баница с крем“
II-ро място Пенсионерски клуб „Здравец“, гр. Елин Пелин – „Сладко от круши“
III-то място Пенсионерски клуб „Здравец“, гр. Елин Пелин – „Печена тиква“
Категория „Разядки“
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II-ро място НЧ „Елин Пелин 1896“, гр. Елин Пелин – „Люти чушки с марината и чесън“
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Редактор:
Антон Иванов
Етикети: Шопски празник 2021 Община Елин Пелин