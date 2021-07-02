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Кулинарна изложба в Шопски празник 2021

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Кулинарна изложба в Шопски празник 2021
Снимка: Община Елин Пелин

На 26 юни 2021 г., на стадион "Левски", още от сутринта започнаха да пристигат участниците, нагиздени с народни носии, за да подредят масите си. Тази година традиционната кулинарна изложба, която се провежда в дните на Шопския празник, беше под наслов „Помни миналото, гради бъдещето, пази традицията“.

В кулинарната изложба се включиха много участници и 10 организации - народни читалища, пенсионерски клубове, детски градини и местно сдружение. Участие тази година взеха ДГ „Здравец“, град Елин Пелин; ДГ „Радост“, град Елин Пелин; Пенсионерски клуб "Здравец", гр. Елин Пелин; Пенсионерски клуб Петково, село Петково; НЧ "Елин Пелин 1896", гр. Елин Пелин; НЧ "Иван Вазов 1928", с. Нови хан; НЧ „Г. С. Раковски 1934“, село Григорево; НЧ „Отец Паисий 1928“, село Мусачево; НЧ „Христо Ботев 1924“, село Богданлия и дамите от Сдружение "Шопкиня", гр. Елин Пелин. Всички участници представиха вкусни и апетитно изглеждащи традиционни ястия от Шопския край.  

Работливите шопкини представиха различни традиционни за региона ястия, които са наше минало, настояще и бъдеще. Гостите на кулинарната изложба можеха да видят и да се насладят на пълнено агне на пещ, сирене по шопски, питка, рачел, баница с крем и „нов прочит“ на шопската салата, която изобразяваше българското знаме. В днешни времена „шопските гозби“ макар в основата си традиционни позволяват иновации и това по никакъв начин не променя техният вкус и качества. Всички участници в кулинарната изложба получиха грамота от Община Елин Пелин за своето отлично представяне и участие в събитието.  

Кулинарната изложба посети и кметът на Община Елин Пелин Ивайло Симеонов, който остана очарован от представените гозби и поздрави всички участници за положения труд, старание и творческо аранжиране. 

Вижте финалното класиране на експертното жури, което оцени представените ястия в кулинарната изложба:

 

КУЛИНАРНА ИЗЛОЖБА /класиране на участниците/

 

Категория „За най-добро презентиране“

 

I-во място НЧ „Отец Паисий 1928“, село Мусачево

 

II-ро място НЧ „Елин Пелин 1896“, гр. Елин Пелин

 

III-то място Сдружение „Шопкиня“ 

 

Категория „Обредни гозби“

 

I-во място Сдружение „Шопкиня“ – „Пълнено агне на пещ“

 

II-ро място Пенсионерски клуб, село Петково – „Пиле пред кум“

 

III-то място НЧ „Г. С. Раковски 1934“, село Григорево – „Селско официално“ 

 

Категория „Любими гозби от бита“

 

I-во място НЧ „Елин Пелин 1896“, гр. Елин Пелин – „Сарми с булгур“

 

I-во място НЧ „Отец Паисий 1928“, село Мусачево - „Пълнен лук“

 

I-во място Пенсионерски клуб „Здравец“, гр. Елин Пелин – „Пълнени чушки“

 

II-ро място Пенсионерски клуб, село Петково – „Боб“

 

II-ро място НЧ „Г. С. Раковски 1934“, село Григорево – „Печени сърми“

 

III-то място НЧ „Иван Вазов 1928“, село Нови хан – „Боб с лютеница“ и „Пържена туршия с яйца“

 

Категория „За съхранени ястия от традиционната кухня“

 

I-во място ДГ „Радост“ – „Спържа“

 

I-во място Сдружение „Шопкиня“ – „Рачел“

 

II-ро място Пенсионерски клуб „Здравец“, гр. Елин Пелин – „Качамак“

 

II-ро място Пенсионерски клуб, село Петково – „Месник“

 

III-то място Пенсионерски клуб „Здравец“, гр. Елин Пелин – „Чорба от киселец“

 

Категория „Тестени изделия“

 

I-во място НЧ „Елин Пелин 1896“, гр. Елин Пелин – „Къпана баница“ и „Пърленки“

 

I-во място ДГ „Здравец“, гр. Елин Пелин – „Баница със спанак“

 

I-во място НЧ „Иван Вазов 1928“, село Нови хан – „Зелник“

 

II-ро място НЧ „Г. С. Раковски 1934“, село Григорево – „Тутманик“

 

II-ро място НЧ „Христо Ботев 1924“, село Богданлия – „Лучник“

 

II-ро НЧ „Отец Паисий 1928“, село Мусачево – „Погача“

 

III-то място ДГ „Здравец“, гр. Елин Пелин – „Милинки“

 

III – то място НЧ „Иван Вазов 1928“, село Нови хан – „Погача“ 

 

Категория „Млечни изделия“

 

I-во място НЧ „Христо Ботев 1924“, село Богданлия – „Кисело мляко“

 

II-ро място Сдружение „Шопкиня“ – „Домашно сирене“

 

II-ро място – НЧ „Отец Паисий 1928“, село Мусачево – „Домашно шопско сирене“

 

III-то място НЧ „Елин Пелин 1896“, гр. Елин Пелин – „Цедено кисело мляко със сладко“

 

III-то място НЧ „Елин Пелин 1896“, гр. Елин Пелин – „Сирене“ 

 

Категория „Сладки изделия“

 

I-во място Пенсионерски клуб, село Петково – „Сладко от диня“

 

I-во място НЧ „Христо Ботев 1924“, село Богданлия – „Сладко руло“ и „Торта“

 

I-во място НЧ „Г. С. Раковски 1934“, село Григорево – „Парфе“

 

II-ро място НЧ „Отец Паисий 1928“, село Мусачево – „Сладки гъбки от грис“ и „Сладки кошнички“

 

II-ро място Сдружение „Шопкиня“ – „Баница с крем“

 

II-ро място Пенсионерски клуб „Здравец“, гр. Елин Пелин – „Сладко от круши“

 

III-то място Пенсионерски клуб „Здравец“, гр. Елин Пелин – „Печена тиква“

 

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I-во място ДГ „Радост“ – „Лютивка“ и „Шопски хайвер“

 

I-во място „Отец Паисий 1928“, село Мусачево – „Кашкавалени кошнички с разядки“

 

II-ро място НЧ „Елин Пелин 1896“, гр. Елин Пелин – „Люти чушки с марината и чесън“

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III-то място Пенсионерски клуб „Здравец“, гр. Елин Пелин – „Сладко от люти чушки“

 

Категория „Мезета“

 

I-во НЧ „Елин Пелин 1896“, гр. Елин Пелин – „Пастърма“ и „Сланина“

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I-во НЧ „Отец Паисий 1928“, село Мусачево – „Роле“

 

II-ро място Пенсионерски клуб „Здравец“, гр. Елин Пелин – „Луканка“

 

НЧ „Елин Пелин 1896“, гр. Елин Пелин има честта да получи специална награда, да организира „Гозбите на Шопа“ в дните на Шопски празник 2022.

Actualno.com

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