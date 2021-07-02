Кулинарна изложба в Шопски празник 2021

На 26 юни 2021 г., на стадион "Левски", още от сутринта започнаха да пристигат участниците, нагиздени с народни носии, за да подредят масите си. Тази година традиционната кулинарна изложба, която се провежда в дните на Шопския празник, беше под наслов „Помни миналото, гради бъдещето, пази традицията“.

В кулинарната изложба се включиха много участници и 10 организации - народни читалища, пенсионерски клубове, детски градини и местно сдружение. Участие тази година взеха ДГ „Здравец“, град Елин Пелин; ДГ „Радост“, град Елин Пелин; Пенсионерски клуб "Здравец", гр. Елин Пелин; Пенсионерски клуб Петково, село Петково; НЧ "Елин Пелин 1896", гр. Елин Пелин; НЧ "Иван Вазов 1928", с. Нови хан; НЧ „Г. С. Раковски 1934“, село Григорево; НЧ „Отец Паисий 1928“, село Мусачево; НЧ „Христо Ботев 1924“, село Богданлия и дамите от Сдружение "Шопкиня", гр. Елин Пелин. Всички участници представиха вкусни и апетитно изглеждащи традиционни ястия от Шопския край.

Работливите шопкини представиха различни традиционни за региона ястия, които са наше минало, настояще и бъдеще. Гостите на кулинарната изложба можеха да видят и да се насладят на пълнено агне на пещ, сирене по шопски, питка, рачел, баница с крем и „нов прочит“ на шопската салата, която изобразяваше българското знаме. В днешни времена „шопските гозби“ макар в основата си традиционни позволяват иновации и това по никакъв начин не променя техният вкус и качества. Всички участници в кулинарната изложба получиха грамота от Община Елин Пелин за своето отлично представяне и участие в събитието.

Кулинарната изложба посети и кметът на Община Елин Пелин Ивайло Симеонов, който остана очарован от представените гозби и поздрави всички участници за положения труд, старание и творческо аранжиране.

Вижте финалното класиране на експертното жури, което оцени представените ястия в кулинарната изложба:

КУЛИНАРНА ИЗЛОЖБА /класиране на участниците/

Категория „За най-добро презентиране“

I-во място НЧ „Отец Паисий 1928“, село Мусачево

II-ро място НЧ „Елин Пелин 1896“, гр. Елин Пелин

III-то място Сдружение „Шопкиня“

Категория „Обредни гозби“

I-во място Сдружение „Шопкиня“ – „Пълнено агне на пещ“

II-ро място Пенсионерски клуб, село Петково – „Пиле пред кум“

III-то място НЧ „Г. С. Раковски 1934“, село Григорево – „Селско официално“

Категория „Любими гозби от бита“

I-во място НЧ „Елин Пелин 1896“, гр. Елин Пелин – „Сарми с булгур“

I-во място НЧ „Отец Паисий 1928“, село Мусачево - „Пълнен лук“

I-во място Пенсионерски клуб „Здравец“, гр. Елин Пелин – „Пълнени чушки“

II-ро място Пенсионерски клуб, село Петково – „Боб“

II-ро място НЧ „Г. С. Раковски 1934“, село Григорево – „Печени сърми“

III-то място НЧ „Иван Вазов 1928“, село Нови хан – „Боб с лютеница“ и „Пържена туршия с яйца“

Категория „За съхранени ястия от традиционната кухня“

I-во място ДГ „Радост“ – „Спържа“

I-во място Сдружение „Шопкиня“ – „Рачел“

II-ро място Пенсионерски клуб „Здравец“, гр. Елин Пелин – „Качамак“

II-ро място Пенсионерски клуб, село Петково – „Месник“

III-то място Пенсионерски клуб „Здравец“, гр. Елин Пелин – „Чорба от киселец“

Категория „Тестени изделия“

I-во място НЧ „Елин Пелин 1896“, гр. Елин Пелин – „Къпана баница“ и „Пърленки“

I-во място ДГ „Здравец“, гр. Елин Пелин – „Баница със спанак“

I-во място НЧ „Иван Вазов 1928“, село Нови хан – „Зелник“

II-ро място НЧ „Г. С. Раковски 1934“, село Григорево – „Тутманик“

II-ро място НЧ „Христо Ботев 1924“, село Богданлия – „Лучник“

II-ро НЧ „Отец Паисий 1928“, село Мусачево – „Погача“

III-то място ДГ „Здравец“, гр. Елин Пелин – „Милинки“

III – то място НЧ „Иван Вазов 1928“, село Нови хан – „Погача“

Категория „Млечни изделия“

I-во място НЧ „Христо Ботев 1924“, село Богданлия – „Кисело мляко“

II-ро място Сдружение „Шопкиня“ – „Домашно сирене“

II-ро място – НЧ „Отец Паисий 1928“, село Мусачево – „Домашно шопско сирене“

III-то място НЧ „Елин Пелин 1896“, гр. Елин Пелин – „Цедено кисело мляко със сладко“

III-то място НЧ „Елин Пелин 1896“, гр. Елин Пелин – „Сирене“

Категория „Сладки изделия“

I-во място Пенсионерски клуб, село Петково – „Сладко от диня“

I-во място НЧ „Христо Ботев 1924“, село Богданлия – „Сладко руло“ и „Торта“

I-во място НЧ „Г. С. Раковски 1934“, село Григорево – „Парфе“

II-ро място НЧ „Отец Паисий 1928“, село Мусачево – „Сладки гъбки от грис“ и „Сладки кошнички“

II-ро място Сдружение „Шопкиня“ – „Баница с крем“

II-ро място Пенсионерски клуб „Здравец“, гр. Елин Пелин – „Сладко от круши“

III-то място Пенсионерски клуб „Здравец“, гр. Елин Пелин – „Печена тиква“

Категория „Разядки“

I-во място ДГ „Радост“ – „Лютивка“ и „Шопски хайвер“

I-во място „Отец Паисий 1928“, село Мусачево – „Кашкавалени кошнички с разядки“

II-ро място НЧ „Елин Пелин 1896“, гр. Елин Пелин – „Люти чушки с марината и чесън“

III-то място Пенсионерски клуб „Здравец“, гр. Елин Пелин – „Сладко от люти чушки“

Категория „Мезета“

I-во НЧ „Елин Пелин 1896“, гр. Елин Пелин – „Пастърма“ и „Сланина“

I-во НЧ „Отец Паисий 1928“, село Мусачево – „Роле“

II-ро място Пенсионерски клуб „Здравец“, гр. Елин Пелин – „Луканка“

НЧ „Елин Пелин 1896“, гр. Елин Пелин има честта да получи специална награда, да организира „Гозбите на Шопа“ в дните на Шопски празник 2022.