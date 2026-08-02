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Литературата също намери място на международния джаз фестивал в Боровец

02 август 2026, 21:15 часа 282 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Самоков
Литературата също намери място на международния джаз фестивал в Боровец

Литературата също намери своето достойно място в програмата на Международния джаз фестивал „Д-р Емил Илиев“. Художествена галерия „Проф. Васил Захариев“ в Самоков посрещна една от най-обичаните съвременни български писателки – Здравка Евтимова, която се срещна със свои читатели и сподели истории за творческия си път, вдъхновението и хората, които стоят зад нейните книги.

Литературната среща е част от богатата съпътстваща програма на фестивала, която за поредна година доказва, че Международният джаз фестивал „Д-р Емил Илиев“ обединява различните изкуства и създава пространство за срещи с изявени творци.

По време на разговора Здравка Евтимова представи най-новата си книга „Каварненски разкази“, разказа за силата на човешките истории, за преподавателската си дейност и за пътя, който е извървяла като писател. Срещата премина в откровен разговор с публиката, която имаше възможност да зададе своите въпроси.

В края на събитието директорът на фестивала д-р Татяна Илиева връчи на Здравка Евтимова почетния знак „Д-р Емил Илиев“ като признание за нейния принос към българската литература и култура.

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✨ Международният джаз фестивал „Д-р Емил Илиев“ продължава до 4 август с концерти и разнообразни културни събития, които превръщат Самоков и Боровец в средище на музиката, литературата и изкуството.

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община Самоков
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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