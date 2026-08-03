Изграждат нов парк в Божурище с минерален извор и общински минерален басейн

Изграждане на нов парк в Божурище с минерален извор и общински минерален басейн. Тази година в края на месец август, най-накрая мога да предложа за гласуване в общински съвет, бюджета на общината с всичките му параметри за изпълнение. В него ще заложа пари за изграждане на нов парк в имота, който виждате на снимките, заяви кметът на Община Божурище Георги Димов в социалната мрежа Фейсбук.

В този общински имот се намира и старата баня, в която има минерален сондаж, който ще използваме за всеобщо ползване на всички жители и гости на община Божурище.

Проекта е на два етапа.

Първи етап: ще бъде изграждане на парк с всичките необходими алеи, детски съоръжения, спортни съоръжения, осветление, озеленяване, парко места около целия имот и така нататък.

Втори етап: ще бъдат заложени средства за ремонт на старата баня и пускане на минералната вода, както и изграждане на общински минерален басейн.

Във този ред на изпълнение ще бъдат изработени и изпълнени проектни документации, които ще бъдат реализирани във времето.

След като и ако общински съвет подкрепи моето предложение, то веднага ще започна процедура по избор на изпълнител и респективно, в началото на идната година ще започнем реалното изграждане на първи етап от новият парк в град Божурище.