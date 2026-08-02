С официална церемония беше открито петото юбилейно издание на джаз фестивала в Боровец

С официална церемония беше открито петото юбилейно издание на Международния джаз фестивал „Д-р Емил Илиев“ в Боровец. Фестивалът, който вече пета година намира своя дом в Самоков и Боровец, отново събира на една сцена световни и български джаз музиканти и утвърждава курорта като място за култура, музика и вдъхновение.

Директорът на фестивала д-р Татяна Илиева благодари на Община Самоков за последователната подкрепа през годините и подчерта значението на партньорството между институциите, благодарение на което фестивалът продължава да се развива и да привлича все повече почитатели.

Кметът на община Самоков инж. Ангел Джоргов приветства гостите и благодари на д-р Татяна Илиева и нейния екип за усилията и всеотдайността, с които фестивалът се утвърждава като едно от най-значимите културни събития в страната. Той отбеляза, че вече пета година форумът е неизменна част от културния календар на Община Самоков, допринася за развитието на туризма и популяризира региона като привлекателна дестинация за култура и качествена музика.

Официален гост на церемонията беше заместник-министърът на туризма Георги Тодоров, който подчерта значението на фестивала за развитието на културния туризъм и даде висока оценка за утвърждаването му като едно от значимите музикални събития в България.

По традиция бяха връчени почетните плакети „Д-р Емил Илиев“ на личности и организации с принос за развитието на фестивала. Сред отличените беше и кметът на община Самоков инж. Ангел Джоргов.

🎶 Международният джаз фестивал „Д-р Емил Илиев“ продължава до 4 август с богата концертна и съпътстваща програма, която превръща Боровец в сцена на музиката, изкуството и културата.