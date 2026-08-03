Състезателка от Елин Пелин е сред най-добрите тенисистки на България. Мария Димитрова вече е сред петте най-добри тенисистки в България при жените! След силното си представяне на Държавното лично първенство за мъже и жени, проведено на кортовете на ТК „Левски“ в София, състезателката на СК „Спортист Петково" се изкачи с шест позиции в националната ранглиста – от 11-о на престижното 5-о място.

Поздравяваме Мария за отличното постижение, постоянството и упоритата работа! Пожелаваме ѝ още много победи, увереност и нови върхове на тенис корта!

Община Елин Пелин продължава да подкрепя младите спортни таланти и се гордее с всеки техен успех.

Успех, Мими! Продължавай смело напред!