Община Божурище спечели делата за имота на Старата баня. Това написа кметът на общината Георги Димов в социалната мрежа Фейсбук. Решенията са на РАЙОНЕН СЪД-СЛИВНИЦА и на СОФЙИСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, сподели той. Всеки сам може да ги прочете и да се увери в тяхната същност и значение. Това го правя с цел да спрем всякакви спекулации и интерпретации по тази тема, посочи Димов.

Срещу община Божурище има заведени дела за спор за собственост от физически лица, които претендират за собстеност на този имот пред съответните съдилища, добави той.

По думите му всеки има право да предявява претенции към общината и респективно, само българският съд е органа който може да разрешава този вид спорове. А от своя страна общината е длъжна да защити своята общинска собственост, което в този конкретен случай се явява цитираният имот в който имам идея и желание да изградя парк с минерален извор и общински минерален басейн, както и ремонт и запазване на старата баня, подчерта Георги Димов.

Той отбеляза, че това, че се водят дела не възпира община Божурище да реализира своите намерения, освен ако няма изрично спиране от страна на съда, в този случай такова спиране НЯМА!

"Да повторя, че общината спечели две съдебнии инстанции, но закона дава право на жалбоподателя да обжалва пред ВКС, което не възпира общината да се разпорежда със своя имот за който имот имаме акт за общинска собственост и така нататък", изтъкна Георги Димов.

"По принцип, практиката на ВКС казва, че допуска едва 5% от жалбите за разглеждане по същество, особено след като имаме спечелени дела на РАЙОНЕН и ОКРЪЖЕН СЪД, което не е притеснително от гледна точка на юристите на община Божурище и с оглед на това, че няма изрична възбрана на имота, то това ни дава пълното право да си реализираме проекта за парк върху общинският имот! Всичко това може да се случи, след като общински съвет Божурище подкрепи моята докладна и даде зелена светлина за започване на работа", обеща Георги Димов.