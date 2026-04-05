Спорт:

Мажоретна еволюция – от марш към магия в Самоков

05 април 2026, 19:48 часа 164 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Самоков
Мажоретна еволюция – от марш към магия в Самоков. Една вдъхновяваща вечер, изпълнена с емоции, талант и красота, остави своя отпечатък в сърцата на публиката в Самоков. Концертът омагьоса зрителите в залата и се превърна в истински празник на изкуството.

 Зад тази магия стои едно смело и отдадено момиче – Виктория Теофилова, която се нагърби с нелеката, но изключително важна задача да възроди една позабравена традиция – мажоретния състав. С много труд, вдъхновение и любов тя успя да върне към живот нещо значимо за града ни.

Концертът даде сцена и възможност за изява на талантливи млади хора от Самоков, които показаха, че бъдещето на културата тук е в сигурни ръце.

В знак на признание и уважение, изпълнителите получиха кошници с цветя от председателя на читалището Стоян Пашов и кмета на община Самоков инж. Ангел Джоргов.

Адмирации за всички участници и организатори за тази незабравима вечер!

Антон Иванов Отговорен редактор
община Самоков
