"Малките спортисти" - празник на движението, таланта и детската енергия в Божурище

На 3 октомври 2026 г. /събота/ площад „Св. Георги Победоносец“ в гр. Божурище ще се превърне в арена на спорт, движение, приятелство и много детски усмивки. През лятото Община Божурище кандидатства успешно и спечели финансиране по проект BG05SFPR001-2.003-0041-C01 „С мисъл за бъдещето. Подкрепа за талантливите деца в община Божурище“, съфинансиран от Европейския съюз по Програма „Образование“ 2021–2027.

Проектът е насочен към една от най-важните инвестиции за всяка общност – развитието на децата, откриването на техните способности и създаването на реални възможности талантът им да бъде насърчаван и подкрепян.

Партньори на Община Божурище при изпълнението на проекта са НЧ „Богатово 2015“ – с. Гурмазово и „Сумо клуб Септември“ – гр. Божурище, които участват в реализирането на дейностите, насочени към развитието, изявата и подкрепата на децата от общината.

Именно като част от тези дейности ще се проведе спортният празник „Малките спортисти“ – инициатива, която поставя във фокуса движението, екипния дух и радостта от спорта, но същевременно създава възможност да бъдат разпознати и насърчени индивидуалните способности на всяко дете.

В събитието ще участват деца от ДГ „Буратино“, ДГ „Детелина“, СУ „Летец Христо Топракчиев“ – гр. Божурище и ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Хераково. На спортната площадка ще се срещнат деца от подготвителните групи на детските градини и ученици от I до IV клас, обединени в отбори.

Форматът на празника е създаден така, че участието, движението и преживяването да бъдат по-важни от съревнованието. На ротационен принцип децата ще преминават през различни игрови и спортни станции, където ще могат да покажат своята бързина, координация, ловкост, умение за работа в екип и спортен дух.

ПРОГРАМА

3 октомври 2026 г.

площад „Св. Георги Победоносец“, гр. Божурище

09:30 ч. – пристигане и подготовка на отборите

10:00 ч. – официално откриване

10:30 ч. – начало на спортните игри

11:30 – 12:00 ч. – заключителна част и награждаване

За всички участващи отбори са предвидени купи и грамоти, а всяко дете ще получи златен медал за участие.

Защото в този ден най-важни няма да бъдат класирането и резултатът. Истинската победа ще бъде в смелостта да участваш, в желанието да опиташ, в подкрепата между съотборници и в радостта от движението.

С реализирането на проекта „С мисъл за бъдещето. Подкрепа за талантливите деца в община Божурище“ продължаваме да създаваме условия, в които нашите деца могат да откриват своите силни страни, да развиват способностите си и да получават възможности за изява.

Защото талантът има нужда да бъде забелязан, подкрепен и насърчен, а всяка инвестиция в развитието на едно дете е инвестиция в бъдещето на цялата ни общност.

Очакваме ви на 3 октомври, за да подкрепим заедно нашите малки спортисти и да превърнем деня в истински празник на детския талант, движението и споделената радост!

Проект BG05SFPR001-2.003-0041-C01 „С мисъл за бъдещето. Подкрепа за талантливите деца в община Божурище“ е съфинансиран от Европейския съюз по Програма „Образование“ 2021–2027.