Община Божурище обнови пътните настилки по бул. "Европа", училища и детски градини

С грижа за безопасността на всички участници в движението беше обновена съществуващата пътна маркировка по бул. „Европа“ в гр. Божурище. Бул. „Европа“ е основната и най-натоварена пътна артерия в града, по която ежедневно преминава значителен автомобилен поток. Добре видимата хоризонтална маркировка е важна предпоставка за по-добра организация на движението, по-ясно ориентиране на водачите и по-голяма сигурност за пешеходците.

Ще подчертая дебело, че главната улица в града е с постоянна огранизация на движението, която е съгласувана и одобрена за въвеждане от КАТ-София-област. Всяка улица или път на които правим основен ремонт с разрешение за строеж, са с въведена постоянна организация на движението и нейното въвеждане се реализира само след одобрение от полицията.

На главната улица на град Божурище има: камери за видеонаблюдение, маркировка, знаково стопанство, обезопасителни парапети, обезопасителни и ограничителни колчета, обезопасителни кашпи, изкуствени неравности за намаляване на скороста и всичко това е направено с цел безопасност на пътя.

Особено внимание беше отделено и на пешеходните пътеки в районите на двете сгради на СУ „Летец Христо Топракчиев“ – в стария и в новия квартал на Божурище, както и на двете детски градини в града.

С началото на новата учебна година тези места са сред най-оживените зони в града, с ежедневно движение на деца, родители и учители. Затова добрата видимост на пешеходните пътеки и пътната маркировка е важна част от мерките за по-сигурна градска среда.

Призоваваме всички водачи да бъдат особено внимателни, да се съобразяват с пътната обстановка и да намаляват скоростта в районите около училищните сгради и пешеходните пътеки.

Безопасността на децата и на всички участници в движението е обща отговорност.