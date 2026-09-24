Кметът на Самоков се срещна с посланика на Кралство Камбоджа

Кметът на Община Самоков инж. Ангел Джоргов проведе среща в своя кабинет с Негово Превъзходителство Чеа Чанборибо, посланик на Кралство Камбоджа.

Основен акцент в разговора бяха възможностите за разширяване на контактите в сферата на туризма, бизнеса и икономическото развитие. Посланик Чанборибо представи Камбоджа и възможностите, които страната предлага, като специално внимание беше отделено на туризма и привличането на инвестиции.

От своя страна инж. Джоргов представи потенциала на община Самоков като целогодишна туристическа дестинация и възможностите за бъдещо икономическо развитие. Кметът запозна гостите и с проекта за индустриален парк, който е част от дългосрочната визия за създаване на по-добра среда за бизнес и инвестиции в общината.

В срещата участва и Сотир Немов, председател на Регионалния съвет за развитие на Самоков. В рамките на визитата си посланик Чанборибо и придружаващата го делегация проведоха срещи и с представители на местния бизнес.

Посещението е стъпка към създаването на нови партньорства и разширяване на международните контакти на Самоков.