Започва ремонт на читалището в Божурище

Уважаеми ползватели на услугите и дейностите, които предлага читалището, община Божурище и фирма „Стреза“ започват строителни работи по укрепване сградата на читалището. Временно ще е ограничен достъпът на външни лица в следващите 3-4 месеца. Книгите, които сте заели от библиотеката можете да върнете от „Вход рампа“, в Ритуална зала. Репетициите на самодейните състави ще се провеждат в училището, за което Благодарим на Ръководството на СУ “Летец Христо Топракчиев“ за разбирането и съпричастността!

Да си пожелаем успешно и бързо случване!