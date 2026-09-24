XX Международни Цар-Шишманови дни ще се проведат в Самоков

От 25 до 27 септември Самоков отново ще бъде домакин на Международните Цар-Шишманови дни – форум, който събира изследователи и специалисти в областта на антропологията, етнологията и фолклористиката.

Тазгодишното издание включва 46-ите научни четения на Асоциация „Онгъл“, посветени на темата:

„Светостта: теория – практика – рецепция“

Събитието е посветено на няколко значими годишнини, свързани с културната и научната история на Самоков и България:

🔹 90 години от създаването на музейната институция в Самоков;

🔹 100 години от рождението на самоковката Мария Христова Йончева – краевед, дарител и създател на музейната сбирка „Златен извор“;

🔹 130 години от рождението на Христо Вакарелски – бележит български етнограф и фолклорист, организирал първата етнографска изложба в Самоков през 1938 г.;

🔹 35 години от създаването на Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл“.

📅 25–27 септември 2026 г.

📍 Конферентна зала на хотел „Арена“ – Самоков

🎓 Откриването е на 25 септември от 10:00 часа.

Организира се от Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл“, със съдействието на Община Самоков, Градски исторически музей – Самоков и Импресарско-издателска къща „Род“.